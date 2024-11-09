民主黨執政州打法律戰 反制保守政策

包括美國加州在內的數個民主黨執政州，已準備透過法律途徑力抗川普回鍋後的各種保守新政。圖為二○一八年十一月時任總統的川普前往加州視察野火時與甫當選州長的民主黨人紐森交談。（美聯社檔案照）

2024/11/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國前總統川普即將回鍋白宮，至少三個由民主黨執政的州已進入備戰狀態，準備透過法律途徑力抗包括限制墮胎權與鬆綁攜槍權等可能在川普第二任期落實的保守政策。

根據紐約時報，加州州長紐森呼籲州議員下月召開立法特別會議，以便在「面對即將上台的川普政府時捍衛加州的價值與基本權利」；伊利諾州州長普里茨克也要求該州州議員最快在下週開會，商議如何因應川普的潛在威脅。

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爭墮胎權 反放寬持槍

至於甫當選州長的華盛頓州檢察長佛格森雖說不願與中央為敵，但稱其法律團隊已為川普回鍋準備數月，包括逐條審查川普盟友力捧的「二○二五計畫」。該計畫被視為川普回鍋後的施政藍圖，充斥包括大規模遣返移民、總統擴權、聯邦政府縮編與進一步限縮墮胎權等保守派主張。

此前，民主黨籍紐約州州長侯可六日就矢言，雖「尊重」選舉結果並試圖與川普合作，但也會反對任何限制生殖自由、擴大持槍權或遏制環境法規之舉。侯可更嗆川普：「你要是企圖傷害紐約州民或限縮其權利，我就跟你槓到底」。

加州大學柏克萊分校法學院院長車梅林斯基直言，值此法院比川普初執政的二○一七年更保守之際，他認為川普第二任期會更激進推動保守議題，而各州也會同樣盡快積極反擊。

民主黨籍州長在川普首度執政時就一直與之唱反調，特別是紐森與普里茨克；儘管其目的不排除藉此累積政治資本，但也有其實際性的一面——川普政策對地大人多的州的衝擊較大。

加州在川普第一任期時就曾提告聯邦政府逾百次。現任州檢察長邦塔表示，他與幕僚數月來已與其他州的檢察長協商，「我們明年一月不會坐以待斃」。

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