去年碳排創新高 世紀末全球恐升溫3.1度

肯亞最大的丹多拉垃圾場位於首都奈洛比，廿四日瀰漫廢棄物分解產生的煙霧。（歐新社）

2024/10/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國環境規劃署（UNEP）廿四日發布「二○二四年排放差距報告」，直指全球二○二三年溫室氣體排放量創下新高，二氧化碳排放當量達五七一億噸，比前一年增加一．三％。報告指各國目前氣候政策將導致本世紀末全球氣溫和工業化之前相比升高逾攝氏三．一度，遠超出一五年「聯合國氣候變化綱要公約」締約方第廿一次會議（COP21）通過「巴黎協定」設定的攝氏一．五度目標一倍以上。

對此，聯合國秘書長古特瑞斯警告，「地球正走在鋼絲上搖搖欲墜」，呼籲各國領導人縮小排放差距，否則大家將一頭栽進氣候災難。

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以國家而論，中國排放最多，達一六○億噸，占全球近三成，二三年比二二年增排五．二％；美國總排放五十九億噸居次，減排一．四％，占全球十一％；印度總排放第三，占全球八％，但二三年比二二年增排六．一％為全球之冠。若以人均排放量而言，俄羅斯人均十九噸第一、美國人均十八噸第二、中國人均十一噸第三。合計廿國集團（G20）成員國不含非洲國家共佔全球溫室氣體排放量的七十七％。

COP21曾為全球暖化問題確立目標：全球氣溫上升幅度和工業化之前相比，控制在少於攝氏兩度內，甚至縮小到攝氏一．五度內，以降低氣候變遷風險。報告指出，一九九○年以來，全球總排放量增加趨勢不曾停止，全球平均氣溫已上升攝氏一．一度；即使各國依自身現行承諾確實減少排放，全球氣溫到了二一○○年仍將上升攝氏二．六至二．八度。

下月COP29會議將於亞塞拜然舉行，UNEP執行主任安德森敦促各國屆時設定更高的自主貢獻減排目標並迅速落實。

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