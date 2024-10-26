美國人對中國沒好感 建交45年來新低

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」廿四日發布的年中民意調查結果顯示，美國人對中國好感度兩年內大幅滑落，目前僅剩廿六分，創該民調以來新低點。圖為「中芯國際」中國上海總部外的中、美國旗飄揚。（歐新社檔案照）

2024/10/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「芝加哥全球事務委員會」廿四日發布最新民調結果顯示，美國人對中國的好感度兩年來大幅下降，從二○二二年卅二分掉到廿六分，為一九七八年展開民調及兩國建交四十五年以來最低紀錄，更有高達五十五％受訪者表示應當積極努力限制中國實力的擴張。美國駐中國大使伯恩斯廿三日在北京接受NBC News專訪時，直指「美中是結構性競爭對手」，兩國的競爭將持續到「下一個十年」。

該民調由市場研究公司「易普索」在六月廿一日至七月一日進行，共訪問二一○六人，請他們從零至一百做出評分。該委員會外交政策主任卡弗拉表示，整體而言，美國民眾「對中國的看法非常消極」，強硬對中政策獲得大力支持，共和黨人尤其力挺。

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逾半認為美中貿易削弱國安

不過，如何因應中國威脅，兩黨民眾並無共識。民調顯示，民主黨人更傾向與中國接觸，優先考慮氣候變遷、軍備管制等領域的合作；民主黨人也比共和黨人更重視中國人權的促進，共和黨人則較關注中國構成的威脅。

至於曾做為美中關係穩定支柱的兩國經濟聯繫，美國民眾疑慮提高。五十六％受訪者認為美中貿易削弱國家安全；七十九％贊成阻止美國公司對中國出售敏感高科技產品，高於三年前的七十一％。不過，對於提高中國商品關稅一事，贊成比例減少，由三年前的六十二％降為五十五％。

伯恩斯：美中競爭持續10年

根據伯恩斯表示，儘管美中這兩個全球最大經濟體試圖改善關係，「但我們仍處於競爭之中」，「我認為這場競爭將持續數年，一直持續到下一個十年」。

伯恩斯批評中國最近幾天在台灣附近舉行的實彈和其他軍演，也再次指責中國聲稱在烏俄戰爭中保持中立，但所作所為恰恰相反。他說，美中關係「最深刻的差異」是，「我們相信人的自由和人權，因此我們對新疆、西藏、香港所發生的事情、缺乏宗教信仰等問題持批評態度」。

伯恩斯強調，拜登政府「很清楚」中國的威脅，但兩國的利益也時有重疊，「這是一種複雜、非常具有挑戰性的關係」，「但毫無疑問，這是我們美國人與任何其他國家最重要的關係」。

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