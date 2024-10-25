美發布國安備忘錄 加速AI應用

美國白宮24日發布有關國安情報部門使用人工智慧之規定的備忘錄，以避免中國等競爭對手的戰略意外並降低風險。圖為中國人工智慧業者科大訊飛在安徽合肥總部的標語牌。（彭博檔案照）

2024/10/25 05:30

抗中威脅 維持競爭優勢

〔編譯張沛元／綜合報導〕白宮廿四日發布指導美國國家安全與情報部門使用人工智慧（AI）之新規定的備忘錄，以便在AI技術的巨大前景與防範該技術所構成的風險之間求取平衡，以及提升美國對抗中國等競爭對手的優勢。

將監控競爭對手列優先事項

國家安全顧問蘇利文在華盛頓國防大學介紹新政策時表示，這是美國有史以來第一個利用AI力量並管理其風險以促進國家安全的策略。根據白宮的一份說明書，這份備忘錄鼓勵使用AI，但設下限制，包括禁止使用AI來非法壓迫受美國憲法保障的言論自由或法律諮詢等公民權利，以及禁止使用AI來就核武與軍事行動做出重要決策。

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防諜報行動 鼓勵研發新AI系統

該備忘錄將監控美國競爭對手針對美國AI領域的行動指定為「最高情報優先事項」，指示政府機構向AI開發人員「提供及時的網路安全和反情報訊息，以確保AI的安全」。該文件還呼籲隨著美國開發下一代政府超級電腦和其他先進技術，應改善國家電腦晶片供應鏈的安全、指示情報機構優先考慮保護美國工業免受外國間諜活動的影響，以及鼓勵研發新的AI系統，好讓美國與中國以及其他也致力駕馭AI力量的競爭對手並駕齊驅。

避免尖端AI被濫用

根據南華早報報導，拜登政府一位高級官員在廿三日的媒體背景簡報中強調，備忘錄中的規定，意在確保國安機構能存取最新與最強大的AI技術，藉由指導國安情報部門使用能維護美國價值的最先進系統，以促進負責任地使用AI，但同時減少該技術遭到誤用；如果國安機構不以符合我們價值觀的方式採用人工智慧技術，美國將面臨「中國等競爭對手戰略意外的風險」。

這位官員表示，該備忘錄將強調美國維持出口管制等政策的重要性，以保護美國不受對手的侵害。它還將解決敏感數據被出售給對手的問題。他補充說，「我們還認為，我們必須在競爭中擊敗我們的對手，並減輕對手使用人工智慧帶來的威脅」，而該文件就此提出了「明確的道路規則」。

AI近年來的躍升，被譽能潛在改變包括軍事、國安與情報等眾多產業與領域；但政府在使用該技術時仍存在風險，包括可能被用來大規模監視、網路攻擊，或甚至是致命性自主裝置。能自行殲滅敵人的致命性自主無人機，目前仍是在軍事上使用AI的一大隱憂。

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