以色列死敵真主黨 靠伊朗坐大擁重兵

伊朗資助及武裝的黎巴嫩真主黨成立於1982年，是所謂「抵抗軸心」的最重要成員之一。（法新社檔案照）

2024/08/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕自去年十月以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發戰爭後，黎巴嫩真主黨便持續與以色列交火，廿五日更以發射逾三百枚火箭和大量無人機攻擊以色列，在在顯示成立逾四十年的真主黨，無論就軍事實力或是區域影響力而言，已是中東地區不可忽視的力量。

伊朗革命衛隊於一九八二年黎巴嫩內戰期間資助成立真主黨，旨在輸出一九七九年伊朗伊斯蘭革命思潮，並打擊該年入侵黎巴嫩的以色列。黎巴嫩內戰於一九九○年結束後，真主黨是唯一未繳械的武裝團體，在南部地區與以色列進行游擊戰，直到二○○○年以軍撤離。

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真主黨發跡於東部的貝卡谷地，在黎巴嫩什葉派穆斯林社群中地位顯要，其宗教、金融據點位於南部郊區。一九九二年投入黎巴嫩政治活動，二○○五年開始在國家事務上扮演重要角色。二○一八年與盟友在選舉中贏得國會多數，雖然二○二二年選舉失利，但仍具重要影響力。真主黨經營大規模社會服務網絡，開辦學校、設立醫院與緊急救護人員，以及服務支持者的各類慈善組織。

真主黨於二○○六年跨越邊境綁架並殺害以色列軍人，雙方展開歷時五週的黎巴嫩戰爭，真主黨對以色列發射超過千枚火箭，最後在聯合國決議下停火。戰事造成黎巴嫩一二○○人喪生，多數為平民；以色列折損一五八人，主要為軍人。

黎巴嫩戰爭結束後，真主黨持續發展武力。據真主黨領袖納斯拉勒說法，真主黨擁有十萬名戰士；美國中央情報局（CIA）二○二二年估計，真主黨擁有兩萬名全職士兵和二‧五萬後備部隊。

真主黨在政治理念上遵循伊朗，亦是伊朗為首的反西方、反以色列同盟「抵抗軸心」重要成員，在敘利亞內戰中支持總統阿塞德陣營。對外關係上，美國等多數西方國家視真主黨為恐怖組織，歐盟則僅認定其軍事部門。

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