澳門人治澳? 3特首熱門人選皆中國出生

澳門特首賀一誠（右）廿一日以健康因素為由宣布不會在十月競選連任。圖為二○一九年十二月十八日中國國家主席習近平親赴澳門出席賀一誠的特首就職典禮。（路透）

2024/08/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳門將在十月舉行第六屆澳門特別行政區行政長官（特首）選舉，休假多日的現任特首賀一誠廿一日以「身體健康尚未全面恢復」為由宣布不競選連任後，熱門接班人之一的澳門終審法院院長岑浩輝廿二日表示考慮接棒。由於岑浩輝與另外兩名熱門人選皆生於中國，意味十月中旬改選的新任澳門特首，將首度由非土生土長澳門人出任。

根據澳門電台，熱門澳門特首人選之一的岑浩輝在被問到會否投身澳門特首選舉時說，他一直都想服務澳門，友人也鼓勵他繼續貢獻澳門；至於是否參選下屆澳門特首，他正在考慮中。

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除了岑浩輝，被視為澳門特區政府二把手的行政法務司司長張永春，以及澳門保安司司長黃少澤，也被點名可能接棒。

此外，生於香港、曾任中國全國政協常委的廖澤雲，以及澳門蓮花商會會長鄭子明，也可能會角逐澳門特首。

終審法院院長呼聲最高

被視為澳門新特首熱門人選的岑、張、黃三人的最大特色，除了不具過去歷任澳門特首的商賈身分，更重要的是他們皆非土生土長的澳門人，其中張生於北京，岑黃兩人生於廣東。

香港時事評論員劉銳紹直指這是自中共建政以來便行之有年的所謂一皇現象，即外派南下幹部更勝南方當地幹部，因為北方指派南下的幹部更了解如何推行中央政令，再加上北京總認為港澳管治不佳肇因於南部幹部不理解中央精神，此番若在澳門「試辦」成功，不排除日後將擴及香港——倘若如此，形同違背北京當初在接收香港主權時承諾的「港人治港」。

依澳門基本法，特首可做兩任，現為第一任期的賀一誠照理可以競選連任。

一般認為，北京大學法律系畢業，一九八六年移居澳門的岑浩輝呼聲最高，理由是前澳門立法會議員吳在權在中共中央政治局委員兼統戰部長石泰峰結束澳門考察行當天的十八日，在社群媒體上發文暗示「賀下岑上」，被視為岑浩輝可能是北京屬意新任澳門特首。

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