仙賓暗沙與中衝突 菲擬向聯國申訴

菲律賓海岸防衛隊巡邏艦「巴格凱號」19日在仙賓暗沙東南方航行時，遭中國海警船在左舷及右舷連撞2次，導致結構輕微損壞。（美聯社）

2024/08/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國與菲律賓在南海的衝突持續升溫，雙方海防船艦十九日在仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）周邊海域發生碰撞。菲律賓國家海事委員會（NMC）發言人洛佩茲廿日表示，NMC對中國刻意騷擾、侵害菲律賓主權及南海權益感到深切擔憂，馬尼拉政府鄭重研議提出外交申訴，應對北京違法行徑的可能性。

針對仙賓暗沙的碰撞事故，洛佩茲指控中方行為「缺乏專業且危險」，強調這類違法行徑無助於建立信任，改善雙方關係，呼籲北京克制並遵守國際法。洛佩茲另指出，菲中兩國針對仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）擱淺報廢登陸艦「馬德雷山號」物資運補的「臨時協議」，可能進一步擴展至更大範圍區域。菲律賓「海事問題總統辦公室」（POMC）主任森蒂諾提到，提出申訴對象包括聯合國機構。

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美國國務院十九日發表聲明，表達對盟友菲律賓的支持，譴責中國十九日對在南海合法行動的菲國船艦所做出的危險行徑和魯莽舉動，蓄意衝撞菲國海岸防衛隊巡邏艦「巴格凱號」和「英甘佑角號」，造成結構損毀，危及人員安全。

美重提共同防禦條約

國務院表示，此事為中國利用危險和升高情勢手段，擴張非法南海海權聲索的又一例證，呼籲中國遵循國際法，停止危險和危害穩定舉措，並重申一九五一年「美菲共同防禦條約」第四條，涵蓋對菲國武裝部隊以及包括海防隊在內的公共船隻、飛機於南海任何地點的武裝攻擊。

日本也透過駐馬尼拉使館表達對仙賓暗沙衝突的深切憂心，重申應以和平方式處理爭端。日本海上自衛隊與菲律賓海軍本月二日在南海舉行首次雙邊「海事合作活動」演習，強化兩國協同作戰能力。

中國外交部發言人毛寧廿日在例行記者會上指控菲律賓侵權行為在先，中方依法採取維權措施，美國無權介入，更不得以共同防禦條約為藉口，侵害中國南海主張和權益。

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