英雄式退場 拜登激昂一度拭淚

美國總統拜登19日出席芝加哥民主黨全國代表大會為副總統賀錦麗站台，獲得全場起立致敬。拜登一度拭淚，情緒激動。（法新社）

2024/08/21 05:30

〔編譯周虹汶、林家宇／綜合報導〕美國總統拜登十九日晚間在芝加哥民主黨全國代表大會（DNC）上感性表示，「能夠擔任你們的總統是我一生的榮譽。我喜歡這份工作，但我更愛我的國家」，以感性演說及「拯救民主」者形象，為五十二年公職生涯優雅退場。

現任總統交棒其欽點繼任者，為DNC開幕之夜的重頭戲。拜登在支持者歡呼「美國！美國！」及揮舞「我們愛喬」布條的熱烈歡迎中出場，情緒激動地上台並擁抱擔任引言人的愛女艾希莉之後，忍不住以紙巾輕拭眼角。面對在場民主黨人大喊「我們愛喬」、「謝謝你，喬」，長達近四分鐘之久，不忘微笑揮手回應「我愛大家」，「美國，我愛你」。

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拜登在演說中強調，「身為各位的總統，我決心讓美國前進，而不是倒退；出面抵抗所有形式的仇恨和暴力；成為一個大家不僅和平共處，且在多樣性中繁榮發展的國家。不妖魔化、不拋棄任何人，成為一個我們口中的那個國家。」

自豪政績 無人再提中國超美

拜登也細數任內經濟、外交政績，他自豪地表示：「中國超越美國不可避免，是我入主白宮時的顯學，但如今無人再提」。「若無法領銜全球科學和技術，我們如何能成為全世界最強大的國家？經過多年來九成晶片從海外進口的日子後…全世界的民營企業如今確確實實地在美國投資數百億美元，建造新的晶片工廠」。

拜登還提到，與共和黨總統候選人川普外交政策的不同之處，在於他將北約組織從瓦解邊緣挽回，並指控川普向俄羅斯總統普廷卑躬屈膝，強調賀錦麗將會延續其抵抗克里姆林宮侵略烏克蘭的強硬立場。

拜登上月在黨內施壓下宣布放棄競選連任，並支持副手賀錦麗代表民主黨角逐年底白宮寶座，這場告別演說，讓拜登再度成為民主黨人引以為傲的英雄。華盛頓州西雅圖市六十四歲選民安德伍德表示，「結局像個童話故事」，拜登「看起來不錯。我當時想，『哦，他為什麼要退選？他今天表現很出色。』」路易斯安那州卅二歲民眾羅森也說，「氣氛相當振奮人心。我甚至幾度熱淚盈眶。」

七十一歲懷俄明州民眾切斯特克忍不住哽咽，「做為一個年紀較大的人」，他對拜登遭逼宮感同身受，坦言「不喜歡蔓延的年齡歧視」。曾在多次場合遇過拜登的芝加哥市七十三歲熱情選民帕斯卡，則肯定拜登善於傾聽，「我認為他現在並未得到應有讚賞，因為共和黨人聲音又大又憤怒，以致他所有出色工作被淹沒」，「但隨著時間的推移，我認為他會因其畢生政治工作而被銘記」。

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