宏都拉斯前副總統：明年若當選總統與台灣復交

宏國前副總統納斯拉亞表示，如果他在二○二五年贏得下屆總統大選，將再次承認台灣是一個國家，並恢復和台灣的外交關係。（路透檔案照）

2024/08/19 05:30

〔國際新聞中心、記者黃靖媗／綜合報導〕宏都拉斯政府官員和產業界近日紛紛質疑與中國簽訂自由貿易協定（FTA）是否有利，宏國前副總統納斯拉亞（見圖，法新社檔案照）表示，如果他在二○二五年贏得下屆總統大選，將再次承認台灣是一個國家，並恢復和台灣的外交關係。

對此，我外交部表示，宏國與中國建交後，不僅未獲得預期益處，反而先面臨雙邊貿易嚴重失衡等惡果，外交部將持續關注宏國情勢，也會秉持坦誠開放態度與各國交往，不會預設前提。

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台灣與宏都拉斯在去年三月斷交，並全面停止雙邊合作計畫。

爭取所屬黨派「自由黨」提名 納斯拉亞批中國剝削宏國人民

納斯拉亞曾是宏都拉斯第一副總統，也曾是現任總統卡蕬楚的重要盟友。卡蕬楚推動與中國建交時，納斯拉亞多次公開反對，並且力挺台灣。納斯拉亞現正爭取所屬黨派「自由黨」的總統候選人提名。

納斯拉亞在接受宏國媒體「美洲電台」專訪時指出，宏都拉斯二○二二年向台灣出口一．二一億美元，對中國出口僅有一一○○萬美元，進口卻超過兩億美元，貿易往來極不平等。此外，宏都拉斯與台灣斷交後，光是養蝦產業就損失八○○○個直接工作機會，和五萬個間接工作機會，損失慘重。

由於宏都拉斯與中國的FTA協定談判遲遲無法達成最後共識，納斯拉亞十五日也抨擊卡蕬楚是「騙子」，中國和宏國簽訂FTA只是幌子，目的是要「殖民」和「剝削」宏國人民，唯一受惠者就是卡蕬楚和她的親信。

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