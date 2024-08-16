美7大搖擺州最新民調》賀錦麗領先川普5州 1州戰平

最新民調顯示，在美國7大搖擺州中，民主黨總統候選人賀錦麗目前在其中6州領先共和黨對手川普，或是打成平手。（美聯社檔案照）

2024/08/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國多份二○二四年總統選舉民眾投票意向調查顯示，代表民主黨角逐的副總統賀錦麗（見圖，美聯社檔案照）選情步步高升，甚至有領先共和黨候選人川普的態勢。根據無黨派政治分析網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）十四日公布民調：川普五月在七大搖擺州全部領先民主黨總統拜登，但拜登上月廿一日公開力挺賀錦麗接棒後，正面迎擊的她已奪回五州，並在一州平手，整體支持率也倒贏川普一個百分點。

整體支持率 倒贏川普1百分點

「庫克政治報告」上月廿六日至本月二日針對七大搖擺州共二八六七名可能選民進行調查，包括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州。若以兩人對決而論，民調顯示賀錦麗以四十八％贏川普一個百分點，賀錦麗在威州、密州贏最多，皆以四十九％支持度多川普三個百分點；而川普五月在密州贏拜登兩個百分點、於威州平手。

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賀錦麗目前於亞州拿下四十八％，比川普多兩個百分點；而川普五月在該州贏拜登一個百分點。她在賓州支持率四十九％、北卡州四十八％，皆比川普多一個百分點；但川普五月在這兩州支持度分別比拜登多三個、七個百分點。兩人在喬州以四十八％平手，但川普五月在該州領先拜登三個百分點。川普僅在內州以四十八％贏賀錦麗三個百分點，但賀錦麗五月以來將兩人差距縮小六個百分點。

報告指出，競爭對手含第三方候選人時，賀錦麗贏面更大；而賀錦麗得以成功縮小和川普的差距，拜其鞏固民主黨基礎及獨立選民支持率增加之賜。在獨立選民的支持率上，川普五月以四十一％贏拜登三個百分點，如今賀錦麗卻以四十八％領先川普八個百分點。

福斯兩人對決民調 賀49％川50％

與共和黨關係良好的美國福斯新聞十四日公布的九至十二日民調結果也顯示，賀錦麗取代拜登後，民主黨選情抬升。拜登七月退出以前，他在川普及第三方候選人當中，取得四十一％支持率，少川普三個百分點；和川普對決時，則以四十八％落後一個百分點。如今賀錦麗對決川普，以四十九％支持率緊追川普的五十％；但若加上第三方候選人，兩人所獲支持率都是四十五％，打成平手。

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