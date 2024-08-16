非洲M痘疫情升溫》疾管署提升非洲7國旅遊警示

世界衛生組織將Ｍ痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件，衛福部疾管署昨宣布，提升非洲七國旅遊疫情建議等級，提醒民眾前往要做好防護措施。圖為疾管署副署長羅一鈞。（資料照，記者林惠琴攝）

2024/08/16 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕因應世界衛生組織（WHO）將Ｍ痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件，我國衛福部疾管署昨宣布，提升非洲七國旅遊疫情建議等級，提醒民眾前往要做好防護措施，避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年全球Ｍ痘疫情緩升，非洲五月起明顯上升，尤以剛果民主共和國為中心，主因為開始流行快速傳播、致死率較高的Ib型病毒。Ib型病毒除了性行為外，也會透過家庭的人際接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童，致死率可達三．六％，較亞洲流行的IIb型病毒○．二％增加十七倍。

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羅一鈞提到，國內尚未有感染Ib型病毒個案，但須留意境外移入造成本土傳染風險，因此即日起將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級，從第一級「注意」（Watch）、遵守當地的一般預防措施，調整為第二級「警示」（Alert）、加強預警，同時中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達周邊六國提升至第一級「注意」，後續也將嚴密監測國際疫情趨勢，視狀況滾動式調整建議等級。

我國Ｍ痘至今累計三九九例，今年占四十例，分別為卅七例本土及三例境外移入。羅一鈞表示，目前國內儲備Ｍ痘疫苗庫存約兩萬瓶，年底將再進貨一萬瓶，約可提供七萬至八萬人次接種，口服抗病毒藥物尚有約四四○人份。

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