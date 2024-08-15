伊朗重啟對美介選 FBI示警

美國聯邦調查局已針對伊朗可能涉及干預美國總統大選展開調查，國務院也警告德黑蘭，干預美國大選將產生後果。圖為川普2018年5月在白宮宣布退出伊朗核協議。（美聯社檔案照）

2024/08/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十三日報導，伊朗駭客已重啟四年前的網路介選，鎖定美國共和、民主兩大黨的總統競選陣營發動攻擊；情報人員上月已就此提出警告，但不確定德黑蘭當局的具體計畫，也還在研判伊朗介選與前總統川普陣營文件日前被駭是否有關。

報導指出，就在上月，美國情報人員提出警告，稱伊朗正重拾網路介選，藉此煽動美國社會不和與破壞川普回鍋白宮的努力。聯邦調查局（FBI）正在調查可能是伊朗駭客發動、針對川普助理史東（Roger Stone）和拜登─賀錦麗陣營顧問的網路攻擊，以及正試圖判定伊朗駭客的攻擊與川普陣營文件被駭外流這兩者是否有關。

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根據了解，自稱「羅伯特」（Robert）的匿名電郵帳號，將包含川普競選搭檔范斯身家調查在內的許多駭自川普陣營的文件，發給美國各大新聞媒體、包括華郵。「羅伯特」還在與華郵記者通電郵時暗示，他存取川普競選陣營文件，與伊朗駭客攻擊不同。川普陣營雖暗示其內部文件外洩的元凶是伊朗駭客，但並無相關證據；伊朗常駐聯合國代表團也否認涉案。

華郵：加劇美政治兩極化

華郵說，迄今已知的伊朗介選，反映德黑蘭當局的野心，即美國情報人員所稱破壞美國大眾對選舉的信心與加劇政治兩極化。前美國國安局局長仲宗根（Paul Nakasone）說，伊朗介選不足為奇，因為伊朗二○一八年、二○二○年與二○二二年一直都在針對美國介選，不至於大膽放肆，但很麻煩。

微軟威脅分析中心的研究人員本月曾就伊朗對美介選提出報告，指稱伊朗的惡意網路活動在過去九十天內「顯著增加」，類似伊朗網路活動在二○二○年美國總統選舉前大增；與俄羅斯網攻介選不同的是，伊朗在美選週期後段才介入，以及重點是鬧事而非形塑投票結果。

但這波疑似來自伊朗駭客的川普陣營網攻，已暴露出該陣營的網安欠佳，與八年前曾遭川普痛批的民主黨半斤八兩。曾在川普政府主掌國土安全部下轄網路安全暨基礎設施安全局的克瑞布斯（Christopher Krebs）說，伊朗駭客想讓川普及其競選團隊沒面子、阻止川普勝選，或甚至企圖讓美國丟臉丟到全世界，以及在美國國內引發紛擾衝突。

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