新聞分析》日相卡位戰 盤點5大熱門人選

日相岸田文雄14日宣布，不參加9月自民黨總裁選舉，為日本政壇投下震撼彈。日相將在10月換人，目前檯面上被認為可能出馬的人選，包括自民黨前幹事長石破茂、現任幹事長茂木敏充、數位大臣河野太郎、經濟安保擔當大臣高市早苗，以及前環境大臣小泉進次郎等人。（美聯社、路透檔案照、記者叢昌瑾攝）

2024/08/15 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本首相岸田文雄宣布放棄爭取連任自民黨總裁，首相將在今年十月換人，目前正在台灣訪問的前黨幹事長石破茂，成為檯面上可能出馬的人選中最先表態者。不過，從自民黨的黨內生態來看，即使石破茂擁有較高的基層黨員和媒體好感度，但第五度挑戰總裁大位的路途依舊相當崎嶇，關鍵在於能否取得自民黨「造王者」副總裁麻生太郎，以及前首相菅義偉的支持。

率先表態 石破茂五度挑戰大位

除了石破之外，目前檯面上被認為可能出馬的人選，還包括黨幹事長茂木敏充、數位大臣河野太郎、經濟安保擔當大臣高市早苗等人；前環境大臣小泉進次郎及前經濟安保擔當大臣小林鷹之，也呼聲甚高，前兒童大臣野田聖子也被媒體點名。

請繼續往下閱讀...

茂木敏充 河野太郎 已密訪麻生

綜合日本媒體報導，茂木正在積極推動政策課題的討論，透露參選意願。茂木十四日晚間和麻生餐敘，一般認為事關總裁選舉。此外，河野上週已向擔任自身所屬派系麻生派會長的麻生，表達參選意願，但尚未正式對外宣布。

高市早苗 女首相之路意願高

高市二○二一年曾在前首相安倍晉三力挺下參選總裁，雖然失敗，但並未放棄捲土重來的機會，近期也密集與親近議員開會。

小泉進次郎 曾喊50歲後再出馬

小泉在上次總裁選舉中，與石破及河野組成「小石河」連線，為河野扛轎，這次也可能自己坐轎，但現年四十三歲的小泉一再強調，父親小泉純一郎耳提面命，要他在五十歲後再出馬。小林則是自民黨的後起之秀，雖屬二階派，但獲得跨派系年輕議員支持。

野田在政擅打滾多年，廣結善緣，曾被看好是日本第一位女首相的可能人選，但在上次總裁選舉中聲勢直線下滑，這次雖被媒體點名，但出馬的可能性不高。

自民黨爆發派閥短報政治獻金自設「小金庫」醜聞後，岸田宣布解散派閥，最大派閥安倍派受到極大打擊，再加上最強的「造王者」安倍已不在人世，安倍派這次應該不會有人出馬，但仍具影響力。

麻生太郎、菅義偉 關鍵造王者

自民黨當前的「造王者」有麻生和菅義偉兩大山頭；麻生與岸田、茂木的關係良好，屬於主流派，而無派閥的菅義偉為「非主流派」。菅義偉於小金庫事件爆發後，對於岸田沒有在第一時間止血、承擔政治責任相當不滿，非主流派也被視為「反岸田派」。菅義偉和小泉及河野關係良好，七月初也和石破密會餐敘。據產經新聞報導，他以「非主流」和「脫離派系」為條件，做為支持參選下任總裁的考量，而對於遲遲不退出麻生派的河野，菅義偉頗有微詞，轉而支持石破的可能性極高。

然而，石破雖然可能獲得菅義偉支持，卻很難獲得另一位「造王者」麻生青睞，麻生討厭石破在政壇是公開的秘密。而河野雖然也是麻生派，但麻生認為他火候還不夠，為了維持政局穩定，很可能支持茂木出馬，十四日的飯局將是關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法