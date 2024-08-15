日相岸田文雄宣布不選 石破茂在台表態 參選自民黨總裁

下任首相熱門人選前自民黨幹事長、防衛大臣石破茂近日訪台，在我外交部受訪表示，非常願意參選自民黨總裁。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/15 05:30

〔記者黃靖媗、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄十四日宣布，不參加下月舉行的自民黨總裁選舉，亦即自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。近日訪台、被視為下任首相熱門人選的前自民黨幹事長、防衛大臣石破茂在外交部受訪表示，要參選自民黨總裁選舉，必須獲得廿位國會議員支持，若有人願意與他一起工作、願意推薦他，「我當然非常願意參選」。

石破：全力思考避免台海衝突

目前擔任眾議員的石破與前外務大臣前原誠司擔任共同團長，十二日率領日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪問台灣，十四日前往總統府拜會總統賴清德。被問到一旦台海爆發衝突，日本未來首相是否應該表態，甚至協防台灣？石破表示，現在應全力思考如何避免衝突事態發生，至於日本將如何應對兩岸衝突，他不適合在此回答。

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岸田不出馬爭取連任黨魁，等於為現任內閣和黨幹部開了綠燈。除石破外，黨幹事長茂木敏充、數位大臣河野太郎、經濟安保大臣高市早苗等人，據傳均有意參選。此外，前環境大臣小泉進次郎、前經濟安保大臣小林鷹之，以及前兒童大臣野田聖子，也被媒體點名。日本媒體報導，石破可能會探索與前首相菅義偉、前自民黨幹事長二階俊博等「非主流派」合作的可能性。

自民黨魁換人 對台政策不變

日本是否可能比照美國，制定「日版台灣關係法」，做為雙邊關係基礎，石破直言，「日台之間不需要立法作為」，但仍願意對此進行討論。石破也強調，即使自民黨黨魁換人，對台政策的基本立場也不會改變，這也展現在這次跨黨派代表團的成員組成上。

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