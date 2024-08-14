核彈頭瞄準歐洲 傳烏戰前俄海軍已受訓

英國金融時報披露，俄羅斯已訓練其海軍使用可攜帶核彈頭的飛彈，瞄準歐洲各國目標，俾便在與北約爆發衝突時，能夠採取壓倒性打擊。圖為俄國海軍核動力巡洋艦「彼得大帝號」與核動力潛艦「德米崔頓斯科伊號」。（路透檔案照）

2024/08/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭首度攻入俄羅斯領土，烏俄緊張局勢加劇之際，英國「金融時報」十三日披露，俄羅斯已訓練其海軍使用可攜帶核彈頭的飛彈，瞄準歐洲各國目標，俾便在與北大西洋公約組織（NATO）爆發衝突時，能夠採取壓倒性打擊。

金融時報根據所看到的秘密文件指出，俄國在全面入侵烏克蘭之前，就在為俄國軍官提供的簡報中，附上遠至法國西海岸和英國英格蘭北部巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）等遙遠目標的地圖。西方消息人士提供俄國在二○○八至二○一四年間制定的文件顯示，俄國更預想與西方的衝突遠遠超出其與北約的邊界，並計畫對西歐進行一系列壓倒性打擊，包括使用可攜帶傳統彈頭或戰術核彈頭的飛彈。

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俄地圖對北約鎖定32目標

文件還指出，俄國也保留水面艦艇攜帶核武的能力，因為海軍的高機動性將使俄軍有能力進行「突發和先發制人的打擊」，並可「從各方面進行大規模飛彈襲擊」。分析人士指出，這些文件與北約對俄國海軍長程飛彈襲擊威脅，以及俄軍可能多快訴諸核武的評估一致。

據了解，在俄國基於展示目的、而非實際用途而製作的地圖中，俄國海軍艦隊對北約成員國共設定卅二個目標。華府智庫「史汀生中心」核政策分析師阿爾伯克（William Alberque）指出，實際上可能有成百上千個目標。據北約估算，北約成員國的防空能力，還不到保護北約東翼國家免受俄國全面攻擊所需的五％。

前官員和分析師警告，一旦俄軍與波羅的海國家和波蘭等前線國家的北約部隊交戰，整個歐洲大陸都將面臨風險。美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院教授路易斯（Jeffrey Lewis）指出，俄國的戰爭概念是「全面開戰」，並將戰術核彈視為潛在的獲勝「法寶」，會想儘快使用。

此外，文件也提到「示範性打擊」，亦即在實際衝突發生前，在偏遠地區引爆核武，以嚇阻西方國家。阿爾伯克表示，俄方的想法是，西方對於俄國動用核武的恐懼，能夠讓他們保持沉默。不過，也有專家認為，俄國將核武視為與北約衝突早期階段的利器，也可能是因為俄國沒有足夠的傳統飛彈。

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