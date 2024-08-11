伊朗售俄數百枚彈道飛彈 射程120公里

伊朗慶祝建軍節閱兵所展示的飛彈。（法新社檔案照）

2024/08/11 05:30

〔編譯周虹汶、林家宇／綜合報導〕路透九日獨家引述兩名歐洲情報消息來源提供的消息指出，俄國國防部代表去年十二月在德黑蘭與伊朗簽署合約後，數十名俄國軍事人員正在伊朗學習操作伊朗衛星導引短程戰術彈道飛彈「Fath-360」，預計很快將有數百枚該型飛彈運至俄國用於烏克蘭戰場。

Fath-360射程最遠達一二○公里，彈頭重一五○公斤。軍事專家指出，俄國雖然也有彈道飛彈，但這批伊朗飛彈將使俄國得以打擊較近標的，而更有餘裕將自身武器鎖定前線以外的中遠程目標。

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美國白宮拒絕證實上述培訓及該些武器係伊朗準備助俄對付烏國。但白宮國家安全會議發言人表示，上述消息若屬實，意謂伊朗對俄國侵烏的支持顯著升級，美國會與盟國及夥伴「準備好做出迅速嚴厲的回應」。

俄國國防部未回覆此事。伊朗常駐聯合國總部代表團則聲明說，「伊朗不會轉移任何可能被用於俄烏衝突的武器，包括飛彈，直到衝突結束為止」。

美將恢復售沙國攻擊武器

在另一方面，鑑於中東局勢出現變化，美國總統拜登決定同意移除三年前因沙烏地阿拉伯介入葉門內戰而對沙國施加的攻擊性武器軍售限制，拜登政府已在本週向國會簡報，最快下週恢復軍售。先前被擋下的軍售案包括價值四．七八億美元的七五○○枚精準導引空對地彈藥。

拜登撤銷禁令的主因包括在二○二二年三月聯合國主導的條約約束下，沙國不再空襲葉門，青年運動也大幅停止向沙國開火；二來是以哈衝突爆發後，同為伊朗支持的青年運動在紅海襲擊商業船隻，對全球貿易造成危害；接著是哈瑪斯政治領袖哈尼耶遇襲喪命，以色列與伊朗為首的抵抗軸心全面衝突恐一觸即發，沙國作為華盛頓在中東的盟友地位更顯重要。

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