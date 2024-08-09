美俄中艦傳上月在關島遭遇

美國海軍驅逐艦「裴拉塔號」日前疑似在臉書上自曝上月曾在關島附近與聯合巡邏的中俄軍艦「相遇」。圖為今年一月底一艘共艦（圖中右上方遠處）從遠處觀察美日在菲律賓海上的聯合演習，畫面中央遠處船隻即美軍「裴拉塔號」，左方近處是美軍驅逐艦史特瑞特號。（法新社）

2024/08/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國新聞週刊七日報導，美軍伯克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）日前的一篇臉書貼文暗示，該艦上月曾於美軍西太平洋基地所在地關島附近，遭遇聯合巡邏中的中國與俄羅斯的海軍艦艇編隊。但相關文字稍後已被刪除。

裴拉塔號PO影片又刪除

報導中指出，「裴拉塔號」六日在其官方臉書粉絲專頁上分享一段影片，表示該艦已結束夏季巡邏正在返回母港日本橫須賀海軍基地；根據了解，這艘九千七百噸的驅逐艦在五日，即該貼文的前一天，便已返抵橫須賀。美國海軍公布的照片顯示，「裴拉塔號」今年五月初在南海、六月中旬在菲律賓海與日本海上自衛隊會合，七月十八日停靠關島，然後返回橫須賀。

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此外，該臉書貼文也提供七月時中俄聯合海軍演習範圍的唯一線索。據稱中俄軍艦當時共同航行超過四千八百海里。

該艦在配合前述影片的臉書貼文中寫道，「裴拉塔號」成功完成在南海上的航行自由任務、與盟國日本進行聯合演習，以及「在中俄部署該區期間保護關島」。由於該貼文並未提供更多細節，新聞週刊因而探詢「裴拉塔號」與中俄船艦「相遇」的性質；未料該貼文隨後兩度被編輯刪掉曾與中俄船艦相遇的文字，連日本也刪掉，只剩聯合演習。

美國海軍沒有立即回應對上述貼文遭編輯置評的請求。

中俄並未透露兩國第四次聯合海上巡邏的確切路線，但曾分別宣布兩國的四艦編隊曾在西太平洋與北太平洋的部分地區航行十五天；俄軍稱巡邏航程涵蓋四千八百海里，中方則說，中俄四艦編隊在西太平洋往南航行，通過台灣南部與菲律賓北部之間的巴林坦海峽後返回南海。儘管中俄均未提及曾接近關島，然其聯合巡邏的距離顯示，中俄軍艦可能曾到達關島附近水域。

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