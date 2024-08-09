九州強震規模7.1 日急發南海海槽地震警報

日本九州外海八日下午發生規模七．一強震後，鹿兒島縣傳出有一棟兩層樓的民宅倒塌。（路透）

2024/08/09 05:30

提醒民眾未來一週做好避難準備

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本九州外海八日下午四時四十三分（台灣時間下午三時四十三分）發生芮氏規模七．一的強震，震源深度約為三十公里，高知、愛媛、大分、宮崎、鹿兒島各縣均發出海嘯警報。日本防災擔當相松村祥史晚間表示，此次地震有十二人受傷、兩棟房屋倒塌，但沒有重大災情。日本氣象廳以「與平時相比，發生南海海槽大地震的可能性相對增大」為由，首次發布「大地震注意」的臨時情報，提醒民眾注意，未來一週做好避難準備。

12人受傷 日發布海嘯警報

強震發生後，日本氣象廳迅速發布海嘯警報，指海嘯高度可能在一公尺至五十公分之間。不過，震後一個多小時，氣象廳僅在宮崎縣觀測到約五十公分、在高知縣觀測到約廿公分的海嘯。日本原子能規制委員會表示，地震後四國電力公司伊方核電站（愛媛縣伊方町）與九州電力公司川內核電站（鹿兒島縣薩摩川內市）均正常運作，輻射監測數值也無異常。

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從日本放送協會（NHK）播放的畫面中，可以看到九州東南海岸宮崎市的交通號誌劇烈搖晃。一位當地官員表示，「我感到劇烈的震動，持續約三十秒到一分鐘」。不過，地震仍讓新幹線、宮崎機場的交通一度停駛與關閉。

首次發布南海海槽地震情報

由於震源位於日本長期觀測的重大地震「南海海槽大地震」可能區域內，氣象廳為調查之間的關聯，在傍晚立即召開了專家討論會。經評估後，氣象廳於晚間發布，南海海槽大地震「大地震注意」臨時情報，也是臨時情報相關辦法從二○一九年五月施行以來的首次。

氣象廳要求從茨城到沖繩等二十九都道府縣七○七個市町村，在未來至少一週內做好地震避難準備。氣象廳指出，如果發生最大規模的地震，那麼設想從關東到九州的廣大地區會有強烈搖晃，從關東到沖繩的太平洋沿岸將遭遇大海嘯，因此提醒民眾注意。有鑑於此，東海鐵路公司（JR東海）宣布，九日起停駛紀勢線、飯田線與東海道線的特快列車一週左右。

日本宮崎縣民眾在強震發生時前往戶外避難。（美聯社）

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