日菲南海首度聯合演習 中巡防艦尾隨

菲律賓海軍與日本海上自衛隊二日在南海舉行首場聯合演習。圖為日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀（右）與菲律賓參謀總長布勞納（左）上月八日在菲國馬尼拉的部長級會議上握手致意。（歐新社）

2024/08/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓海軍與日本海上自衛隊二日在南海舉行首場聯合軍事演習，以強化兩國海上部隊的協同作戰能力，為日菲兩國為對抗日益耀武揚威的中國而加強安全合作的最新例證，演習期間曾有中國巡防艦在附近出沒與尾隨。

菲律賓軍方表示，菲律賓海軍與日本海自在「西菲律賓海」（即菲國主張在南海的專屬經濟區）舉行首次雙邊「海事合作活動」（MCA）演習，以加強區域與國際合作，實現印度太平洋地區的「開放與自由」；此聯合演習旨在提升兩軍戰術能力與強化彼此間關係，以及維持區域和平穩定的共同承諾。

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根據菲國聲明，參與演習的菲律賓飛彈巡防艦「黎薩號」與日本護衛艦「漣號」在西菲律賓海上演練通信演習、戰術執行與攝影演習。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代說，演習期間曾在約七．四公里外與九公里外，分別發現一艘中國海軍江島級巡防艦與一艘江凱級巡防艦；這些中艦尾隨日菲編隊，但並未干預演習，演習如計畫進行。

菲越海警也將展開聯合訓練

美菲海軍七月廿四日甫在南海舉行「海事合作活動」演習，總計兩軍自去年十一月以來已舉行過四次；至於日本在今年四月與六月兩度參加南海多邊「海事合作活動」演習。

此外，越南一日表示，一艘兩千四百噸級的越南海警船正前往菲律賓，準備參加聯合訓練演習。越南國防部在聲明中表示，該船在七月卅一日離開越南海域，兩國將首度進行「海上搜救、火災預防與戰鬥訓練」。聲明強調，此次演習促進兩國海警合作和提高執法能力，為維護相關海域和地區的和平、穩定、安全做出貢獻，具有「深遠的政治意義」。

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