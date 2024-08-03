德同意釋放俄「愛國殺手」換囚關鍵

俄羅斯聯邦安全局殺手柯拉希可夫一日在土耳其安卡拉機場登上俄國專機。德國同意釋放柯拉希可夫，被視為是促成換囚協議的關鍵之一。（美聯社）

2024/08/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕德國釋放因謀殺罪被判處終身監禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov）被視為美俄能達換囚協議的重大關鍵。他長期被俄羅斯置於換囚協議名單，俄羅斯總統普廷讚其為「愛國者」。

柯拉希可夫二○一九年八月廿三日在柏林一處公園槍殺獲德國庇護的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利。由於柯拉希可夫在光天化日之下行凶，且地點位於鄰近國會和總理辦公室的市中心，引發全德震驚。此案在當時引發德俄關係緊張，雙方互相驅逐外交官員。德國法院二○二一年裁定，柯拉希可夫受莫斯科當局之命，從中取得假造身分、護照和資源執行殺人任務，判處終身監禁。

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普廷二月接受前福斯新聞主播卡森專訪時，在未指名道姓的情況下，稱俄國願意用華爾街日報記者格什科維奇交換「因為剷除了殺害俄羅斯士兵的暴徒，被關押在美國盟國的俄羅斯愛國者」。美聯社分析，對普廷來說，讓俄羅斯特務獲釋對未來的機密任務有其重要性，因為這顯示出即便遭到逮捕，莫斯科仍願意為了特務進行談判。

路透指出，俄羅斯最早在二○二二年與美國接觸，提議釋放美國囚犯換取柯拉希可夫，但美國官員並未認真看待俄方提案。美國國安顧問蘇利文透露，今年一月，美國總統拜登直接向德國總理蕭茲商討此事，獲得對方允諾。

中斷休假赴科隆機場迎接獲釋公民的蕭茲表示，驅逐一名終身監禁殺人犯非容易的決策，然而，國家在監禁審判上的權益，必須與被關押在俄國的無辜人士，以及因政治理由遭受不公拘禁者的自由做出權衡。德國政府發言人希伯許特萊坦言決策不易，但「德國政府保護公民的責任義務以及與美國的團結一心是重要動機」。

國際特赦組織警告，普廷顯然把法律當成工具，利用政治犯做為籌碼，擔憂俄國政府可能更加膽大妄為，肆意進行政治逮捕。

俄羅斯總統普廷（背對鏡頭者）在莫斯科伏努科沃國際機場迎接獲釋公民，並表示「祖國沒有一分鐘忘記你們」。（歐新社）

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