各說各話 菲首度順利運補仁愛暗沙

菲律賓與中國就南海運補問題達成臨時性安排後，廿七日首度在未與中國船隻衝突的情況下，對擱淺在仁愛暗沙的第二次世界大戰廢棄登陸艦「馬德雷山號」駐軍完成物資補給。（法新社檔案照）

2024/07/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓與中國日前針對南海「仁愛暗沙」擱淺菲國海軍船艦的物資運補任務達成臨時性協議後，菲國廿七日首度在沒有與中國發生任何衝突的情況下，順利完成相關任務，但雙方仍對執行過程各說各話。與此同時，中國外交部長王毅在東協（ASEAN）高峰會上警告菲國外長馬納羅，若菲國允許美國在其領土部署中程飛彈，恐將引發區域軍備競賽。

中未尾隨或攔截 菲未提供細節

菲國外交部指出，在菲國專屬經濟區內進行的合法例行性輪調和補給任務，須歸功於菲國海軍和海岸防衛隊人員的專業精神，以及國家安全會議和國防部之間的密切協調，但並未提供細節。菲國一名資深安全官員透露，菲中海警進行溝通協調，兩國船隻沒有像先前一樣互相透過無線電要求對方立即離開仁愛暗沙，菲方也沒有被中方尾隨或攔截。這是兩國一週前達成防範衝突臨時性協議以來，菲國首度「平安無事」進行補給。

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中國海警發言人甘羽強調，菲國按照中菲達成的臨時性安排，派一艘民用船隻對仁愛暗沙軍艦運送生活物資，這是在中方提前被告知的情況下所進行，而中國海警也現場確認運送的僅為人道主義物資。甘羽還敦促菲方信守承諾，與中方共同管控好海上局勢。不過，菲國外交部發言人達薩則重申，菲方沒有事先向中方通報，中方也沒有在現場對船隻進行檢查，「我們獲悉中國海警船隻距離合理，不存在相撞風險」。

在廿六日於寮國永珍舉行的東協外長會議上，中國外長王毅敦促菲國外長馬納羅，在兩國就仁愛暗沙達成的臨時性協議上「不要出爾反爾」，否則中方將堅決回應。馬納羅則希望北京能信守承諾，以便菲方毫無阻礙地向駐紮的軍事人員提供補給，「這將是化解緊張局勢的重要一步，並有望促成南海其他領域的合作」。

王毅嗆菲 別讓美部署中程飛彈

馬納羅和王毅在東協的會面，是兩國外長自二○二二年以來首次會晤。王毅在廿七日一次會議上告訴馬納羅，兩國關係面臨嚴重困難和挑戰，「根源在於菲方一再違反雙方共識和自身承諾，不斷推進海上侵權行動」。王毅又說，如果菲國引進美國的中程飛彈系統，將製造區域緊張和對抗，引發軍備競賽，這完全不符合菲國人民的利益和願望。

據了解，北京多次對美在菲國日益擴大的軍事部署表示擔憂，尤其是四月以來部署在菲國北部的中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐），作戰範圍涵蓋南海大部分地區、台灣及中國東部和南部沿海城市。但菲軍指該系統九月就會回歸美國。

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