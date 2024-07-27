料川普回鍋 友台大將被點名入閣

美國共和黨聯邦參議員魯比歐（左）被點名可望在川普回鍋白宮後出任中央情報局長、美國情報首長或國務卿。圖為川普十七日在共和黨全國黨代表大會上與魯比歐交談。（美聯社）

2024/07/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會山莊報（The Hill）廿六日報導，共和黨總統候選人川普盟友估計，川普若順利回鍋白宮，可能會大舉借將國會參議院共和黨人，包括魯比歐（Marco Rubio）、海格提（Bill Hagerty）與柯頓（Tom Cotton）等共和黨聯邦參議員都被點名有機會入閣。

魯比歐被看好接中情局

報導中指出，共和黨人對川普勝選與重返白宮信心十足，並預料他二度執政時會推動大幅改革，足以吸引不滿當前國會效率不彰的參院共和黨人入閣以提高知名度。川普盟友、共和黨的印地安納州聯邦參議員布勞恩（Mike Braun）表示，不少參院共和黨人非常適合入內閣，特別是曾被視為川普競選搭檔熱門人選的共和黨參議員。

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其中田納西州參議員海格提，被視為有機會主掌財政部。海格提曾是二○一二年共和黨總統候選人羅尼的財政幕僚、任職矽谷三叉戟資本公司與稍後自創私募股權公司，被參院同黨同志推崇深諳金融經濟，若雀屏中選將會有出色表現。此外，海格提在川普首度執政時曾出使日本，川普回鍋後也可能出任國務卿。

龐皮歐有望任國防部長

參院特別情報委員會副主席、抗中友台的參院外交政策專家魯比歐，有機會成為川普新政府的中央情報局長、國家情報首長或國務卿；曾赴伊拉克及阿富汗作戰的獲勳前美軍、阿肯色州參議員柯頓若入主國防部，將有助於該部改革。但有若干參議員認為，同樣抗中友台的前國務卿龐皮歐，也有機會成為新任國防部長。

報導中還說，有四十多年美國大專體育經驗的阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville），可望接掌教育部；南卡羅來納州參議員史考特（Tim Scott）有機會擔任衛生及公共服務部長，或美國住房與城市發展部部長；曾任密蘇里州檢察長的密州參議員施密特（Eric Schmitt），則被視為可接掌司法部。

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