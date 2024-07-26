川普批賀錦麗 史上最無能副總統

美國共和黨總統候選人川普24日在北卡羅來納州夏洛特的造勢活動上，攻擊可望代表民主黨參選的副總統賀錦麗是「激進左派瘋子」。（法新社）

2024/07/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在美國總統拜登就退出大選發表談話的同一天，獲共和黨提名為總統候選人的前總統川普，與可望代表民主黨角逐的副總統賀錦麗，分別在造勢場合上針鋒相對，彼此激烈攻擊。川普稱賀錦麗是「將毀掉我國的激進左派瘋子」，賀錦麗則抨擊川普「將讓美國回到黑暗的過去」。

川普此前一直拿拜登年齡做文章，在拜登退選後，七十八歲的川普變成美國歷史上年齡最大的總統候選人。他廿四日在北卡羅來納州最大城市夏洛特造勢場上，聲稱賀錦麗支持女性身體自主權與墮胎權，甚至支持「處決」嬰兒，「她是一個激進的左翼瘋子，將摧毀我們的國家」，「我們不會讓這種情況發生」。

請繼續往下閱讀...

一直唸錯賀錦麗名字的川普還說她是「拜登每次災難背後的極端自由派推動力量」，又說她「完全反對猶太人」。做為拜登的「邊境沙皇」，其邊境政策更導致邊境社區「飽受移民犯罪蹂躪」，聲稱她在經濟、墮胎、移民等議題上「加州社會主義會扼殺美國夢」，「是美國歷史上最無能、最左派的副總統」。川普還指控民主黨以「不民主」方式驅逐拜登，賀錦麗協助掩蓋拜登「精神不健康」一事。他說，拜登是「美國歷史上最糟糕的總統」，之所以退出選舉是因為「在每項民調都慘敗」。

但賀錦麗不遑多讓，廿四日在印地安納州首府印地安納波利斯的一場非裔姊妹會造勢場合上，強調美國現在面臨兩種不同願景的選擇，「一種著眼於未來，另一種則著眼於過去」。她提到川普屢次否認和他有關係的「二○二五計畫」，稱這項由前川普政府官員規劃的願景，「將讓美國回到黑暗的過去」。

CNN：川普支持率領先賀錦麗3％

美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調機構SSRS針對登記選民所做的最新民調顯示，川普目前以四十九％支持率領先賀錦麗的四十六％，但差距在誤差範圍內，顯示雙方競爭比拜登退選前與川普之爭更為激烈。至於遲未宣布支持賀錦麗的前總統歐巴馬，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）廿五日披露，歐巴馬很快就會表態支持賀錦麗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法