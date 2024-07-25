「拜登政策代理人」川普猛攻賀錦麗不適任

在各界一致認定美國副總統賀錦麗將代表民主黨挑戰總統寶座的情況下，共和黨候選人川普陣營已做好對決賀錦麗的準備，將陸續展開對賀錦麗的猛烈攻勢。（彭博檔案照）

2024/07/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在各界一致認定美國民主黨將由副總統賀錦麗出馬競選的情況下，前總統川普陣營宣稱已做好對決賀錦麗參選的準備，認為她在經濟、移民政策上，只是現任總統拜登的代理人。川普廿四日也會在至關重要的北卡羅來納州造勢大會中，對賀錦麗展開攻勢。

危險自由派 批賀要大開邊境

川普廿三日透過電話會議向記者表示，賀錦麗要為創紀錄的移民人流負起部分責任，「她（賀錦麗）是更激進的拜登，一名極端左翼，這個國家不希望有一個極端左翼者來破壞它」、「她想要大開邊境。她想做的事情沒人認同」。川普陣營聲明批評，「賀錦麗如同拜登軟弱、失敗且不適任，且她還是危險的自由派」。

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在選戰策略上，共和黨領導層警告黨員謹言慎行，避免使用過度激進的種族、性別言論攻擊具有非洲裔、印度裔血統的賀錦麗。美聯社報導，廿三日的一場閉門會議中，全國共和黨國會委員會（NRCC）主席哈德遜敦促黨內議員，把選戰焦點著重在賀錦麗在拜登政府政策中的角色。

眾議院議長強生會後向記者表示，「這將是一場關於政策，而非個人的選戰」、「這與賀錦麗的人格特質、族裔和性別毫無關聯」。強生指出，川普和賀錦麗都有執政經驗，選民可比較美國家庭在兩個政府領導下的生活，「她是讓我們陷入混亂的一切政策的共謀」。

指控接手拜登卅億獻金違法

這些警告是在川普的一些盟友，如懷俄明州共和黨聯邦眾議員哈格曼開始攻擊賀錦麗是「多元共融僱用」（DEI Hire）的代言人之後所發出。美聯社分析，賀錦麗的多元身分使她有機會成為首位女性、非裔女性、南亞血統的美國總統。川普過去脫口關於種族、厭女的攻擊言論，可能使關鍵群體在選舉中轉向，包括郊區女性、有色人種和年輕族群等。這些都是川普陣營極力爭取認同的對象。

除了發動對賀錦麗的政治攻勢，川普陣營首席法律顧問沃靈頓廿三日也向聯邦選舉委員會提交投訴，指控賀錦麗無縫接手拜登陣營九一五○萬美元（約卅億台幣）政治獻金的掌控權，違反了聯邦選舉活動財政法規，形容賀錦麗陣營此舉是「明目張膽的搶錢」。

對此，無黨派監督組織「競選法律中心」律師戈許認為，賀錦麗已經是拜登競選總統時的副總統搭檔，由她繼承這筆經費應無疑義。賀錦麗陣營聲明反擊川普方指控，「缺乏依據的法律主張只會擾亂川普陣營自己的陣腳」。

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