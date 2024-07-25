「拜登政策代理人」川普猛攻賀錦麗不適任
〔編譯林家宇／綜合報導〕在各界一致認定美國民主黨將由副總統賀錦麗出馬競選的情況下，前總統川普陣營宣稱已做好對決賀錦麗參選的準備，認為她在經濟、移民政策上，只是現任總統拜登的代理人。川普廿四日也會在至關重要的北卡羅來納州造勢大會中，對賀錦麗展開攻勢。
危險自由派 批賀要大開邊境
川普廿三日透過電話會議向記者表示，賀錦麗要為創紀錄的移民人流負起部分責任，「她（賀錦麗）是更激進的拜登，一名極端左翼，這個國家不希望有一個極端左翼者來破壞它」、「她想要大開邊境。她想做的事情沒人認同」。川普陣營聲明批評，「賀錦麗如同拜登軟弱、失敗且不適任，且她還是危險的自由派」。
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在選戰策略上，共和黨領導層警告黨員謹言慎行，避免使用過度激進的種族、性別言論攻擊具有非洲裔、印度裔血統的賀錦麗。美聯社報導，廿三日的一場閉門會議中，全國共和黨國會委員會（NRCC）主席哈德遜敦促黨內議員，把選戰焦點著重在賀錦麗在拜登政府政策中的角色。
眾議院議長強生會後向記者表示，「這將是一場關於政策，而非個人的選戰」、「這與賀錦麗的人格特質、族裔和性別毫無關聯」。強生指出，川普和賀錦麗都有執政經驗，選民可比較美國家庭在兩個政府領導下的生活，「她是讓我們陷入混亂的一切政策的共謀」。
指控接手拜登卅億獻金違法
這些警告是在川普的一些盟友，如懷俄明州共和黨聯邦眾議員哈格曼開始攻擊賀錦麗是「多元共融僱用」（DEI Hire）的代言人之後所發出。美聯社分析，賀錦麗的多元身分使她有機會成為首位女性、非裔女性、南亞血統的美國總統。川普過去脫口關於種族、厭女的攻擊言論，可能使關鍵群體在選舉中轉向，包括郊區女性、有色人種和年輕族群等。這些都是川普陣營極力爭取認同的對象。
除了發動對賀錦麗的政治攻勢，川普陣營首席法律顧問沃靈頓廿三日也向聯邦選舉委員會提交投訴，指控賀錦麗無縫接手拜登陣營九一五○萬美元（約卅億台幣）政治獻金的掌控權，違反了聯邦選舉活動財政法規，形容賀錦麗陣營此舉是「明目張膽的搶錢」。
對此，無黨派監督組織「競選法律中心」律師戈許認為，賀錦麗已經是拜登競選總統時的副總統搭檔，由她繼承這筆經費應無疑義。賀錦麗陣營聲明反擊川普方指控，「缺乏依據的法律主張只會擾亂川普陣營自己的陣腳」。