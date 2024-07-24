被中國人搞臭 菲關閉離岸博彩

菲律賓總統小馬可仕向國會發表年度國情咨文時宣布，即日起全面封殺主要由中國人經營、涉及洗錢等多種犯罪活動的「離岸博彩」（POGO）產業，指示博弈監管機關在今年底前陸續關閉相關設施。圖為菲國離岸博彩業的中國移工。（歐新社檔案照）

2024/07/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕廿二日向國會發表年度國情咨文時宣布，即日起全面封殺主要由中國人經營、涉及洗錢等多種犯罪活動的「離岸博彩」（POGO）產業，指示博弈監管單位年底前陸續關閉相關設施，並要求經濟部門替將因禁令失業的員工尋找新工作。

菲國財政部長芮克圖（Ralph Recto）廿三日聲明指出，禁令不會對經濟造成顯著衝擊。近年持續衰退的離岸博彩業，包括對投資、觀光造成風險等副作用，一年所付出的經濟成本達二六五七億元菲律賓披索（約一六六八億台幣），遠高於稅收、賭博盈餘等產生的一六六五億披索（約一○四五億台幣）經濟效益。

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杜特蒂時期蓬勃發展 導致大量中國人湧入

菲律賓前總統杜特蒂立場親近中國，促使當時大量中國人湧入馬尼拉，推升房地產價格和消費。營運、賭客以中國籍人士為大宗的離岸博彩亦在其任內蓬勃發展。

然而，離岸博彩牽涉諸多犯罪活動，例如班班市（Bamban）華裔市長郭華萍（Alice Guo）被控透過與離岸博彩相關機構洗錢，正受到參議院調查。

菲當局已凍結多達九十個與郭華萍及其他涉入洗錢、人口販運及詐欺嫌疑犯有關的銀行帳戶。被質疑是中國間諜的郭華萍因涉及詐騙案遭參院二度傳喚皆未出席，目前下落不明。

小馬可仕表示，離岸博彩產業滋生犯罪，在金融詐欺、洗錢、人口販運、綁架甚至謀殺等不法領域鋌而走險，「嚴重濫用、藐視菲國法律系統的行為必須停止」。

菲律賓眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）已經對眾議院領導層和高階秘書官員下達指示，擬定措施落實小馬可仕全面清除離岸博彩的政策，且不會停止眾議院正在進行關於離岸博彩的犯罪、非法行為調查。

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