曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光

國家安全維護工作站副主任陳詩茹（圖左），因俐落的執勤風采與神似「紫霞仙子」朱茵，意外成為媒體焦點。（記者羅沛德攝）

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。

高金素梅今凌晨被移送北檢複訊，一度因身體不適送往台大醫院治療，檢方諭知擇日再訊。不過，移送過程中，站在她身旁的陳詩茹神情專注、步伐穩健，因氣質神似港星朱茵，被媒體及同仁私下形容為「調查局朱茵」。

據了解，68年次的陳詩茹擁有台大化學博士學歷，理工背景出身，之後考取調查局，為調查班第42期結業生，並以全期第5名成績畢業。她近年長期投入國安維護及反滲透工作，曾任國家安全維護工作站秘書，去年升任副主任，歷練相當完整。

陳詩茹過去亦曾參與偵辦前立法院長游錫堃助理盛礎纓共諜案、陸軍退役中將高安國共諜案等重大國安案件；同仁私下形容其辦案風格「快、準、穩」，在多起偵辦案件中扮演關鍵角色。

至於本案偵辦進度，檢調已掌握相關帳冊資料，正比對薪資申報紀錄及補助款流向。據悉，堪稱核心人物的前辦公室主任、現任助理張俊傑，偵訊時對部分資金細節未能完整交代，詳細案情仍待進一步釐清。

