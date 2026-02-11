貪汙罪起訴全認罪 台中前地政局長吳存金：盼輕判能緩刑

台中市政府前地政局長吳存金，涉嫌濫用首長特別費，遭貪污罪起訴，今天首度出庭，離開時面對媒體詢問僅表示「司法不公開，不要為難我」。（記者陳建志攝）

台中市政府前地政局長吳存金，遭檢調查出從2019年起擔任地政局長近5年期間，涉嫌私帳公報，將與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，包括高級鐵板燒、披薩，通通用首長特別費的公款核銷，前後共11筆，累計詐得公款6萬8679元，台中地檢署依貪汙罪起訴，台中地院今天下午首度召開準備程序庭，吳存金對於檢察官起訴全認罪，希望輕判能有緩刑的機會，離開時面對媒體詢問，僅說「司法不公開，不要為難我」後快步離開。

中檢查出，吳存金自2019年11月25日起至2024年5月12日止，明知其在台中市多家餐廳11次消費，都是與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生的支出，與首長特別費因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將餐廳開立的發票或收據共11張交予不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，總計詐領6萬8679元公款。

請繼續往下閱讀...

台中地院今天開庭，吳存金對於檢察官起訴貪汙等罪名都認罪，強調已繳回全數犯罪所得；辯護人則表示，吳所犯每罪都在5萬元以下，並全部認罪，希望能依法減輕其刑，且目前已去職，顯無再犯可能，盼能從輕量刑，並給予緩刑的機會。

市府地政局代表出庭的陳姓政風室主任、朱姓秘書室主任都表示，尊重法院判決，沒有其他意見。

吳存金離開法院時，對於媒體詢問今天是都做認罪答辯嗎？吳回應：「司法不公開，請你不要為難我」。記者再問，但今天是公開審理，吳再說：「公開審理你去問法官」，之後就快步離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法