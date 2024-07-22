為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中俄等國核威脅日增 核保護傘「延伸嚇阻」 日美將制定聯合文件

日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。圖為美日聯合軍演。（歐新社檔案照）

日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。圖為美日聯合軍演。（歐新社檔案照）

2024/07/22 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕由於中國和俄羅斯等國的核武威脅增加，日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。預定本月底登場的美日外交國防「二加二」會議，將就此事進行協商並確定方向，希望在年底前完成聯合文件制定。

月底二加二會議 將協商確定方向

「延伸嚇阻」指的是美國在盟國遭到核武威脅時提供核保護傘，以提高嚇阻力，確保這些國家不受核武攻擊，美國也會在盟國遭到核武攻擊時，進行報復反擊。日本雖已實質納入美國核保護傘，但身為全球唯一原爆國家，國內對於核武議題相當敏感，日美安保條約並未列入「核武」項目。日美間延伸嚇阻相關協商，因涉及軍事行動等機敏對話，過去一直沒有對外公開。

在中國軍事崛起和北韓開發核武威脅下，美日從二○一○年開始，每年定期舉行「延伸嚇阻對話」（EDD）。二○一七年，前日本首相安倍晉三與前美國總統川普舉行首次會談後，發表聯合聲明強調，「美國對使用核武及傳統戰力防衛日本的決心堅定不移」，這是繼一九七五年三木武夫首相與福特總統以來，第二次在日美領袖共同文件中，就日本防衛問題載入「核武」。

讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，經過二○一○年起，日美定期舉行「延伸嚇阻對話」的多次反覆討論，雙方將彙整首份延伸嚇阻的聯合文件，闡明兩國政府的想法，以發揮嚇阻力。具體而言，聯合文件將載明美國決心透過核武等方式，對日本周邊嚇阻做出貢獻，並可能明列日本面臨何種事態時，美國將對第三國實施何種報復等內容，包括整理出從平時到有事之際的各種預想狀況，以及美方將提供的能力等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播