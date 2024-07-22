中俄等國核威脅日增 核保護傘「延伸嚇阻」 日美將制定聯合文件

日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。圖為美日聯合軍演。（歐新社檔案照）

2024/07/22 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕由於中國和俄羅斯等國的核武威脅增加，日本媒體報導，美國和日本兩國可望於年底前制定首份「延伸嚇阻」聯合文件，表明美國將提供核保護傘在內的戰力，保護日本安全。預定本月底登場的美日外交國防「二加二」會議，將就此事進行協商並確定方向，希望在年底前完成聯合文件制定。

月底二加二會議 將協商確定方向

「延伸嚇阻」指的是美國在盟國遭到核武威脅時提供核保護傘，以提高嚇阻力，確保這些國家不受核武攻擊，美國也會在盟國遭到核武攻擊時，進行報復反擊。日本雖已實質納入美國核保護傘，但身為全球唯一原爆國家，國內對於核武議題相當敏感，日美安保條約並未列入「核武」項目。日美間延伸嚇阻相關協商，因涉及軍事行動等機敏對話，過去一直沒有對外公開。

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在中國軍事崛起和北韓開發核武威脅下，美日從二○一○年開始，每年定期舉行「延伸嚇阻對話」（EDD）。二○一七年，前日本首相安倍晉三與前美國總統川普舉行首次會談後，發表聯合聲明強調，「美國對使用核武及傳統戰力防衛日本的決心堅定不移」，這是繼一九七五年三木武夫首相與福特總統以來，第二次在日美領袖共同文件中，就日本防衛問題載入「核武」。

讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，經過二○一○年起，日美定期舉行「延伸嚇阻對話」的多次反覆討論，雙方將彙整首份延伸嚇阻的聯合文件，闡明兩國政府的想法，以發揮嚇阻力。具體而言，聯合文件將載明美國決心透過核武等方式，對日本周邊嚇阻做出貢獻，並可能明列日本面臨何種事態時，美國將對第三國實施何種報復等內容，包括整理出從平時到有事之際的各種預想狀況，以及美方將提供的能力等。

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