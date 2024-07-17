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共抗中國擴張 太平洋島國峰會東京登場

由日本主辦的「太平洋島國高峰會」16日在東京揭幕，包括帛琉等18個國家和地區的領袖參加，希望深化與太平洋島國的合作關係，以對抗中國擴張。（美聯社）

由日本主辦的「太平洋島國高峰會」16日在東京揭幕，包括帛琉等18個國家和地區的領袖參加，希望深化與太平洋島國的合作關係，以對抗中國擴張。（美聯社）

2024/07/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕由日本主辦的「太平洋島國高峰會」（PALM10）十六日在東京揭幕，包括帛琉等十八個國家和地區的領袖參加。太平洋島國被視為是美中對立的最前線，近年中國透過基礎設施投資擴大在當地的影響力，日本希望深化與太平洋島國的合作關係，以對抗中國擴張。今年峰會預定將發表領袖宣言，反對任何侵略戰爭和片面改變現狀，以及包括海洋安全在內等七個領域的共同行動計畫。

宣言反對侵略戰爭、反對片面改變現狀

太平洋島國峰會從一九九七年起每三年舉行一次，今年為第十屆，也是武漢肺炎疫情之後相隔六年的首次實體會議，三天峰會從十六日起至十八日結束。

除日本外，今年與會國家和地區包括庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、法屬玻里尼西亞、吉里巴斯、諾魯、法屬新喀里多尼亞、紐埃、帛琉、巴布亞紐幾內亞、馬紹爾群島、薩摩亞、索羅門群島、東加、吐瓦魯、萬那杜等，澳洲、紐西蘭派遣部長級官員參加，太平洋島國論壇（PIF）秘書長也參與其中。

在這次日本召開峰會前，中國十二日邀請索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）和萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）訪中，並與中國國家主席習近平舉行會談。馬內列在與習近平會談後表示，中國向索國政府預算挹注兩千萬美元（約六．五億台幣），並同意資助擴建索國唯一一座國際機場。

綜合日本媒體報導，這次峰會將發表領袖宣言，以及日本與太平洋島國共同行動計畫。領袖宣言將強調「強烈反對在世界任何地方以武力或壓迫來片面改變現狀的企圖」，「反對任何侵略戰爭，且不承認片面改變現狀所取得土地的合法性」。日本首相岸田文雄也預定在會中表明，未來三年將提供六百億圓（約一二五億台幣）援助。

讀賣新聞報導，日本將與太平洋島國在和平與安全保障、政治領導力和區域主義、以人為本的發展、資源與經濟開發、氣候變遷與災害、海洋環境、技術與連結性等七個領域合作。

強化安保 日將擴大機艦靠港南太

在和平與安保方面，日本將派遣自衛隊飛機和艦船靠港，以加強防衛交流與聯合訓練。索羅門群島在二○二二年與中國簽署安全協定，被視為將成為中國在南太平洋的軍事據點，日本海上自衛隊護衛艦增加靠港頻率，可提高日本的存在感。此外，日本也考慮透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA），提供警備艇等裝備以強化島國海巡當局的能力。針對台灣友邦吐瓦魯，日方擬提供通訊設備，提高該國網路安全能力，並防止吐瓦魯與台灣、日本和美國交換的訊息外洩。

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