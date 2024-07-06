迪士尼繼承人停止捐助 逼宮拜登退選
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登面臨來自金主的換拜壓力持續加大，繼Netflix共同創辦人哈斯汀要求拜登讓賢後，迪士尼家族女繼承人兼民主黨大金主阿比蓋兒．迪士尼（Abigail Disney）四日跟進，揚言暫停捐款給民主黨直到拜登退選。
阿比蓋兒四日告訴美國財經媒體CNBC，要求拜登退選是基於現實，而非不尊重拜登，「拜登若不退選，民主黨就會輸，我對此堅信不疑，敗選的後果非常可怕」。阿比蓋兒還點名換拜後可由副總統賀錦麗代打上陣，甚至認為賀錦麗有機會擊敗共和黨的準總統候選人川普，「只要民主黨人能容忍她的缺點，即便容忍度只有對拜登缺點的十分之一，…我們就能在這場選舉中大贏」。
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類似阿比蓋兒的換拜派金主雖然僅佔少數，但紐約時報四日報導，除了抽銀根，不少富裕的民主黨金主甚至已有所行動，包括集資一億美元成立名為「下一代政治行動委員會」、支持取代拜登披掛上陣的民主黨總統候選人的履約保證基金；另有金主改將政治獻金捐給競選較低職位的民主黨候選人，再透過這些民主黨候選人施壓拜登退選。
在此同時，拜登陣營也已著手安撫金主們的恐慌之情，並盼拜登能透過五日接受美國廣播公司（ABC）主持人史蒂夫諾普洛斯專訪一掃換拜陰霾；但若拜登表現依然不佳，則恐加劇黨內逼退力道。該專訪於美東時間五日晚間八時（台灣時間六日早上八時）播出，據信將是拜登繼首場總統候選人電視辯論以來，首度在未使用讀稿機的情況下公開長篇大論。