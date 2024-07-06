迪士尼繼承人停止捐助 逼宮拜登退選

迪士尼家族女繼承人兼民主黨大金主阿比蓋兒．迪士尼放話不再捐款，除非總統拜登退選。圖為拜登四日與副總統賀錦麗在白宮陽台上欣賞美國獨立紀念日煙火時舉手致意。（法新社）

2024/07/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登面臨來自金主的換拜壓力持續加大，繼Netflix共同創辦人哈斯汀要求拜登讓賢後，迪士尼家族女繼承人兼民主黨大金主阿比蓋兒．迪士尼（Abigail Disney）四日跟進，揚言暫停捐款給民主黨直到拜登退選。

阿比蓋兒四日告訴美國財經媒體CNBC，要求拜登退選是基於現實，而非不尊重拜登，「拜登若不退選，民主黨就會輸，我對此堅信不疑，敗選的後果非常可怕」。阿比蓋兒還點名換拜後可由副總統賀錦麗代打上陣，甚至認為賀錦麗有機會擊敗共和黨的準總統候選人川普，「只要民主黨人能容忍她的缺點，即便容忍度只有對拜登缺點的十分之一，…我們就能在這場選舉中大贏」。

請繼續往下閱讀...

類似阿比蓋兒的換拜派金主雖然僅佔少數，但紐約時報四日報導，除了抽銀根，不少富裕的民主黨金主甚至已有所行動，包括集資一億美元成立名為「下一代政治行動委員會」、支持取代拜登披掛上陣的民主黨總統候選人的履約保證基金；另有金主改將政治獻金捐給競選較低職位的民主黨候選人，再透過這些民主黨候選人施壓拜登退選。

在此同時，拜登陣營也已著手安撫金主們的恐慌之情，並盼拜登能透過五日接受美國廣播公司（ABC）主持人史蒂夫諾普洛斯專訪一掃換拜陰霾；但若拜登表現依然不佳，則恐加劇黨內逼退力道。該專訪於美東時間五日晚間八時（台灣時間六日早上八時）播出，據信將是拜登繼首場總統候選人電視辯論以來，首度在未使用讀稿機的情況下公開長篇大論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法