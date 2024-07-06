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英國大選5看點 未來政局更動盪

英國極右派「英國改革黨」領袖法拉吉八度角逐國會議員席次，四日終於迎來捷報。（彭博）

英國極右派「英國改革黨」領袖法拉吉八度角逐國會議員席次，四日終於迎來捷報。（彭博）

2024/07/06 05:30

英國國會大選四日落幕，工黨大獲全勝，以下為此次選舉五大看點：

一：工黨贏得歷史性大勝，但未打破紀錄

法新社指出，工黨贏得412席，但未超過前工黨首相布雷爾在1997年創下的418席紀錄。

二：這是反保守黨投票，不是支持工黨

保守黨選情崩盤，只拿下不到23%選票，比2019年減少約20%。但工黨得票率也才36%，比上屆高逾4個百分點。英國衛報指出，選民沒有忘記保守黨一連串醜聞，因此這是反保守黨投票，並非支持工黨。

三：蘇格蘭獨立運動遭受重創

2015年以來始終在各項選舉贏得蘇格蘭多數席位的蘇格蘭民族黨，遭遇10年來首度挫敗，由19年僅占蘇格蘭一席的工黨成為當地最大黨，使蘇格蘭民族黨重新談判第二次獨立公投的優勢盡失。

四：法拉吉的英國改革黨攻下橋頭堡

英國反移民與脫歐代表性政治人物法拉吉，在第八次參選國會議員後，終於成功當選。他所創立的英國改革黨總共攻下4席，低於民調預測的13席。不過，在數十個選區中，該黨候選人都排名第二，顯示該黨擁有一定族群支持。

五：英國政治將更動盪

衛報分析，這次選戰結果顯示英國政治並未發生長期重組，僅是民眾對政黨的忠誠度不再如以往強烈，故英國政治其實變得更加動盪，工黨若政績不佳，也將難逃下台命運。

（編譯周虹汶）

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