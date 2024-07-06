工黨批中軟化 專家︰面臨更多風險

施凱爾接任英首相，在外交方面的首要內容可能是「重置」英國與歐盟的關係，同時全面檢視與中國的關係。（彭博）

2024/07/06 05:30

調整英、歐盟關係 全面檢視對中政策

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國工黨新內閣的外交政策方向備受重視，預計接任首相的施凱爾政府，在外交方面的首要內容可能是「重置」英國與歐盟的關係，同時全面檢視與中國的關係，以確定對中政策。專家則認為，工黨政府對中共政府的批評將有所軟化，並因而面臨更多與中國相關的多種風險。

在烏俄和加薩戰爭持續進行、英中關係不斷惡化，以及法國極右派在選舉中崛起等背景下，英國與歐盟的關係比以往任何時候都更重要。預計接任外交大臣的拉米即呼籲在一個「新的英歐安全協議」基礎上，重新調整英歐關係，「要記住，英法目前佔歐洲軍事能力的五十％」。英歐結盟可能意味採取更有系統的經濟安全手段，包括共同協調對中國電動車徵收更多進口關稅。

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工黨表明，在三月兩起「惡意網路活動」被歸咎於與中國政府有關的行為者後，新內閣將對英中關係進行「全面審查」。分析家預測，工黨政府對中國的態度將比保守黨更一致。倫敦國王學院中國研究所主任布朗表示，工黨內部在中國問題上的分歧「沒有保守黨那麼嚴重」。拉米已表示，他希望與北京進行更多接觸。

倫敦大學亞菲學院中國研究所所長曾銳生表示，施凱爾是人權律師出身，可能​​不會對新疆和香港問題採取比保守黨政府更溫和的觀點。然而，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德分析，工黨政府可能會為了實現經濟目標，而避免觸怒北京，「我們將看到英對中批評的軟化，但英國也將面臨更多與北京相關的風險」。

法新社指出，施凱爾去年曾表示，英國需要在貿易、商業和技術等議題上「擺脫」中國，但在應對氣候變遷等議題上，仍有與中國合作的重要性。

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