中擴建古巴情報站 緊盯美基地

美國智庫「戰略暨國際研究中心」報告指出，中國在古巴監聽站的數量、設備與能力都增加，地點更接近美軍基地，位於貝胡卡爾（Bejucal）的監聽站設有可聯繫衛星的大型天線。圖為貝胡卡爾附近的古巴軍事基地。（路透檔案照）

2024/07/03 05:30

新設施距美海軍基地僅百公里

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」二日報導，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析數年衛星影像所發布的研究報告指出，疑似與中國相關的古巴電子訊號竊聽站進一步擴建，包含先前未曾曝光、距離美國海軍基地僅約百公里的新設施。外界擔憂中國正利用古巴對美國南部的地利之便，蒐集從美國軍事基地、太空發射設施和軍事、商業船運的機敏電子通訊。

古巴沒衛星 卻設大型碟型天線

華爾街日報去年六月已揭露，中國在古巴開設情報站多年，且曾在二○一九年升級該間諜基地以強化在古巴的影響力。CSIS報告發現，古巴近年大幅升級、擴張電子間諜設施，確切地點位於貝胡卡爾（Bejucal）、瓦傑依（Wajay）、卡拉巴札（Calabazar）和艾爾薩勞（El Salao）四個地區。

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其中，接近哈瓦那的貝胡卡爾和卡拉巴札設有大型碟型天線，可用於衛星監控和通訊。然而，古巴並沒有任何衛星運作，對於擁有大型太空計畫的中國來說顯然能派上用場。

助長中國用通訊網路監控美公民

佛羅里達國際大學中國—拉美關係專家拉札勒斯（Leland Lazarus）示警，中國在古巴的設施「還能夠助長中國使用通訊網路監控美國公民」。

古巴聖地牙哥外的艾爾薩勞是先前未曾曝光的最新設施，距離美國關達那摩灣海軍基地僅約一一二公里，於二○二一年開始建造，似乎是用於設置圓形排列天線陣列，能夠發現並攔截電子訊號。完工後便可監控關達那摩灣海軍基地發送的電子訊號和通訊。

報告首席作者傅奈爾（Matthew Funaiole）提到，美國與俄國幾乎淘汰諸如此類的天線陣列，採用更為先進的科技；中國則在南海的數個軍事前哨基地持續興建。

加勒比海及南美洲地區近年成為強權角力場，例如中國在秘魯的太平洋沿海建造巨型港口；俄羅斯近期派出核動力潛艦「喀山號」等四艘軍艦訪問古巴。美國數十年來試圖防範對手國家在此區域的軍事、經濟力量增長。美情報社群在二月發布的年度威脅評估，首次公開提及中國在古巴建立軍事設施的意圖。

中古頻繁互動 美積極投資回防

英國廣播公司（BBC）五月間曾報導，中國近期與古巴頻繁互動，中國政府及官方媒體不斷針對兩國關係傳遞正面訊息，雙方在軍事和經貿方面加強合作，一般認為旨在反制美國。目前中國是古巴的前三大貿易夥伴和第一大進口國，中國憑藉「一帶一路」倡議，在潔淨能源、基礎建設及資訊科技等領域投資古巴，但美國也積極在投資方面回防。

對此，中國駐美使館發言人劉鵬宇聲明回應，「美國無疑是竊聽方面的領先強權，甚至連盟友都無法倖免」，批評「美方屢次炒作中國在古巴建設間諜基地或執行監控行動」。

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