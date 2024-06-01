中俄伊以AI操縱輿論 動作不斷

美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）五月卅日表示，過去三個月破壞了五起源自俄羅斯、中國、伊朗和以色列私人企業的秘密影響力行動。（路透）

2024/06/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕發表「聊天生成型預訓練變換模型」（ChatGPT）的美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）五月卅日表示，OpenAI已在過去三個月破壞了五起源自俄羅斯、中國、伊朗和以色列私人企業的秘密「影響力行動」，這些行動試圖利用OpenAI的人工智慧（AI）技術來操縱全球輿論和影響地緣政治。

影響地緣政治 3個月5件

OpenAI調查報告指出，該些行動「在不透露背後行為者真實身分或意圖的情況下」，懷有「操縱公眾輿論或影響政治結果的欺騙性企圖」，試圖利用OpenAI的AI技術；但使用其工具後，透過AI生成更大量且錯誤更少的文字與圖像，雖確實更有效欺騙民眾，但「似乎並未因我們的服務而顯著增加受眾參與度或影響範圍」。

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其中一起行動名為「錯誤語法」（Bad Grammar），親俄羅斯，針對烏克蘭、摩爾多瓦、波羅的海國家和美國，使用OpenAI模型對跨平台即時通訊軟體Telegram程式碼偵錯，再利用數十個帳戶自動以俄語、英語發表政治評論，譴責「美國不應該支持烏克蘭」。同樣親俄國的「分身」（Doppelganger）行動，也利用AI在社群媒體「Ｘ」等平台上，以英語、法語、德語、義大利語、波蘭語等語言撰寫評論。親中的「垃圾偽軍」（Spamouflage）利用OpenAI模型研究社群媒體上的活動，以多種語言撰寫貼文及對網站程式碼偵錯。

還有伊朗的「國際虛擬媒體聯盟」，使用OpenAI創造文章、頭條新聞及國家相關網站。以色列企業「STOIC」則是使用OpenAI，在「Instagram」、臉書、「推特」等知名社群媒體及其附屬網站生成內容。

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