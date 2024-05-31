接管費城走廊 以：戰爭持續到年底

儘管國際社會普遍呼籲停火，以色列國家安全顧問哈尼比29日表示，以色列和哈瑪斯在加薩走廊的戰爭可能至少再打7個月，估計持續到年底。（路透）

2024/05/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以哈戰爭已持續近八個月，但以色列國家安全顧問哈尼比廿九日表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」在加薩走廊的戰爭可能至少再打七個月，持續到年底。與此同時，以軍以懷疑涉及軍火走私為由，宣布佔據加薩走廊和埃及邊界附近長約十四公里的「費城走廊」，此舉將升高與埃及的緊張關係。

哈尼比說，在加薩走廊最南端城市拉法的戰鬥並非毫無意義，因為加薩走廊和埃及之間的邊界過去十七年來一直是走私之地，必須關閉，「我們可能還要再戰七個月，以鞏固我們的成功，並實現我們定義下的摧毀哈瑪斯權力和軍事能力」。

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根據美國皮優研究中心卅日公布的民調，三分之二的以色列人對以軍達成消滅哈瑪斯的目標表示有信心。該民調是在三、四月間所做，當時以軍還未攻入拉法。民調還顯示，只有廿六％的以色列人相信以巴「兩國」可以和平共處，低於去年戰爭前的三十五％。

以軍發言人廿九日宣布「戰術控制」費城走廊，直指該區域是哈瑪斯定期向加薩走廊走私彈藥的「氧氣管」；並聲稱在當地發現哈瑪斯建造將近廿條隧道，以為以色列不敢在埃及領土鄰近處發動攻擊。對此，埃及高層告訴埃及媒體「開羅新聞」，以國藉此證明出兵拉法及出於政治目的延長戰爭的合理性。

控哈定期向加薩走私彈藥

埃及與以色列簽訂的和約規定，費城走廊由以軍控制和巡邏。以國二○○五年撤離加薩走廊後，以埃再簽「費城協議」，允許埃及在當地部署七五○名邊防人員、並於埃及側邊境巡邏，加薩走廊側則由巴勒斯坦自治政府控制，但哈瑪斯在○七年後接管。

埃及至今尚未發表官方評論。不過，正訪問中國的埃及總統塞西重申，埃及長期以來反對「任何強迫巴勒斯坦人逃離其土地的企圖」，敦促對加薩走廊受困者增加人道援助；中國國家主席習近平廿九日接待塞西等去訪的阿拉伯領導人時，稱以哈戰爭不能再無限繼續，「兩國方案」更不能任意動搖，呼籲召開「基礎廣泛、權威和有效的國際和平會議」，以解決以哈戰爭。

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