維安條例不夠 香港再推網路23條

「六四」事件35週年將屆，前香港支聯會副主席鄒幸彤，由於涉嫌違反維護國家安全條例（即基本法23條立法），28日在大欖女懲教所遭警方拘捕。（美聯社檔案照）

2024/05/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港三月實施「維護國家安全條例」後，國安管控日趨嚴密。陸委會送交國會的最新一季「香港特殊地位檢討暨香港人道援助關懷行動專案執行情形」報告指出，根據港府向立法會提交的立法議程，俗稱「網路廿三條」之「網絡安全條例草案」，預計今年下半年提交，中國管制模式將進一步擴展。

陸委會報告指出，維安條例涵蓋「叛國」、「叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為」、「與國家秘密及間諜活動相關的罪行」、「危害國家安全的破壞活動」、「危害國家安全的境外干預及從事危害國家安全活動的組織」等罪行。所謂的「煽動意圖」，除包括引起中國、香港民眾及在香港的任何人，對中共或香港制度、機構的憎恨或藐視，還包括引起香港不同階層民眾或中國不同地區居民間的敵意等。

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此外，「國家秘密」涵蓋七大範疇，從國防、外交，到科技發展、科學技術，乃至經濟、社會發展秘密；「間諜活動」除參加、支援境外情報組織外，勾結境外勢力發佈虛假訊息，取得、收集、記錄、製作或管有對境外勢力有用的資料，及接近、進入「禁地」與毗鄰「禁地」處，包括使用無人機，均屬禁止行為。維安條例明訂適用對象為「在香港的所有人」，意即只要踏足香港，便受該法約束。

陸委會：中國管制模式擴展

陸委會觀察，在維安條例實施後一個月內，已有香港立法會議員自行下架「臉書」評論時政的專頁，獨立書店決定熄燈，外媒「自由亞洲電台」宣布關閉成立廿八年的香港辦事處，另有美資銀行擬縮減香港總部規模等，顯見其實質影響已開始發酵。陸委會呼籲，中共及港府應以保障香港的自由與人權為重，確保讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

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