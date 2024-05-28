香港間諜案暴露中國監視 在英港人集體焦慮

英國政府本月逮捕3名疑似為香港情報機構從事間諜活動人士，其中包括一名香港駐倫敦經貿辦事處的高層官員，引發在英港人的集體焦慮，對中國監視和騷擾海外公民的能力擔憂不已。圖為大批民眾在香港駐倫敦經貿辦事處外抗議。（路透檔案照）

2024/05/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「紐約時報」廿七日指出，英國政府本月逮捕三名疑似為香港情報機構從事間諜活動人士，引發在英港人的集體焦慮，對中國監視和騷擾海外公民的能力擔憂不已，甚至包括那些在政治上不活躍的人。

據報導，自「港區國安法」二○二○年在香港實施以來，至少十八萬名港人透過英國國民（海外）護照（BNO）赴英定居，包括著名的民主活動人士，「中國沒有忘記他們」。前英國駐香港總領事館香港籍雇員鄭文傑，曾在前往中國出差時被拘留兩週，期間遭到審問和酷刑，雖早已赴英尋求庇護，但如今談到此事仍面露緊張。去年，港府對鄭文傑等多名民主人士懸賞百萬港幣，以獲取有關他們下落的情報。

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英國警方十三日逮捕並起訴三名疑似為香港情報機構從事間諜活動的人士，包括出身香港警界的香港駐倫敦經貿辦事處行政經理袁松彪、邊防警察衛志良，以及英國前陸戰隊員崔克特（Matthew Trickett）。他們被控從去年十二月到今年五月間，針對在英港人蒐集情報，以及進行監控、敵對和欺騙行為，甚至強行闖入一處民居。崔克特在廿四日出庭前被發現陳屍公園，死因不明。全案預計明年二月審判。

香港間諜案令港人不寒而慄。在英國創立「細葉榕人道支援基金」支援政治犯的湯瑪斯．馮（Thomas Fung）表示，希望這次逮捕行動是英國政府努力對抗中國鎮壓活動的開端，「我們一直都知道有某種情報活動，或對人採取間諜行動，抑或單純監視我們的一舉一動」。

害怕說錯話 返港可能被監禁

在有「小香港」之稱的倫敦南部薩頓（Sutton），已有近四千名港人定居。社區活動組織者理查．崔（Richard Choi）說，他在網路上分享照片時會遮住參與者臉孔，因為許多人非常擔心受到監視，尤其香港今年三月通過適用海外港人的「基本法」第廿三條國安相關法律後，港人社群變得更加緊張，害怕一旦說錯話，返港時可能被監禁。

不過，也有港人不懼強權。薇薇安．黃（Vivian Wong）在倫敦開設的餐廳裡，掛滿抗議北京的照片及「英屬香港」旗幟，堅定反對中共統治。被港府通緝的劉祖迪（Finn Lau），其伴侶凱瑟琳．李（Catherine Li）曾於倫敦遭蒙面男子襲擊，而在臉上留下疤痕。

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