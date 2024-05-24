5年80億 OpenAI獲新聞集團授權內容使用

華爾街日報母公司「新聞集團」與人工智慧新創公司OpenAI達成歷史性內容授權協議，OpenAI可使用「新聞集團」面向消費者的新聞產品，來回答OpenAI用戶的查詢，並訓練其發展最新技術。（美聯社檔案照）

2024/05/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「華爾街日報」廿二日報導，其母公司「新聞集團」已和美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」（開放人工智慧）達成重大的內容授權協議，知情人士透露交易價值可能達五年逾二．五億美元（約八十億台幣）。「新聞集團」執行長湯姆森當天告訴員工，「該協議承認優質新聞存有額外價值」。

也分享專業新聞知識

知情人士告訴華爾街日報，上述金額包括現金形式的補償及使用OpenAI技術；新聞集團則除了分享內容，也分享專業新聞知識。湯姆森表示，「數位時代的特徵是發行商佔據主導地位，而這往往以犧牲創作者的利益為代價，許多媒體公司已被無情的技術浪潮捲走。現在我們有責充分利用此天賜良機。」OpenAI執行長奧特曼聲明則說，「我們正共同為AI（人工智慧）深深尊重、提升及維護世界級新聞標準的未來奠定基礎。」

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新聞集團出版版圖遍及全球，旗下品牌除了華爾街日報，還包括美國「紐約郵報」、金融訊息「市場觀察」網站（MarketWatch）、英國「每日電訊報」、澳洲主流媒體「澳洲人報」等。

美國著作權局去年三月才宣告發起「在AI培訓中使用受版權保護的材料」等AI相關爭議研究。在新聞集團決定與OpenAI達成協議之前，美國政治新聞網站「政客」（POLITICO）和「財經內幕」（Business Insider）雜誌的母公司「斯普林格」（Axel Springer）、美聯社、法國「世界報」、英國「金融時報」、美國讀者最多的「時人」雜誌所屬「梅瑞迪斯集團」，皆已在生成式人工智慧工具崛起的浪潮中，選擇和OpenAI合作。美國「紐約時報」等新聞出版商則和OpenAI對簿公堂，指後者訓練模型「ChatGPT」（聊天生成型預訓練變換模型）在未經許可的情況下使用前者內容。

據知情人士透露，OpenAI正尋求在回答用戶的新聞查詢方面發揮關鍵作用，並計畫在回應查詢時出現的答案摘要下方呈現出合作夥伴的連結。

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