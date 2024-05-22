美參院：知名車廠用強迫勞動零件

美國國會調查報告指出，BMW、Jaguar、Land Rover和福斯汽車等汽車製造商，在產品中使用涉嫌強迫勞動而被美國禁止的中國供應商所生產的零件。（歐新社檔案照）

2024/05/22 05:30

福斯汽車與新疆仍有業務

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦參議院財政委員會廿日公布為期兩年的調查報告，指出知名汽車製造商「寶馬」（BMW）、「捷豹」（Jaguar）、「荒原路華」（Land Rover）、「福斯汽車」（Volkswagen）產品供應商，由兩家承包商間接向涉嫌強迫勞動而被列入《防止維吾爾人強迫勞動法》（UFLPA）「實體名單」的中國四川經緯達科技集團有限公司（JWD），採購「推測是透過強迫勞動製造」的零件，福斯甚至與有迫害人權爭議的中國新疆維吾爾自治區的製造業「持續有業務聯繫」。

四川經緯達 零件禁輸美

二○二一年底生效的UFLPA禁止從新疆進口任何商品，除非提供可驗證的證據，證明生產過程不涉及強迫勞動。經緯達涉嫌參與迫害維吾爾族等少數民族的商業行為，去年被列入黑名單，其零件禁止輸美。參院財委會主席魏登宣布，針對經緯達進行長達兩年的調查後，進一步發現前述汽車製造商「自我監督顯然並未發揮作用」，指其「把頭埋在沙子裡，然後發誓它們在供應鏈中找不到任何強迫勞動。」魏登呼籲美國海關官員加強執法力道，「打擊那些助長中國不道德使用強迫勞動的企業」。

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福斯汽車：儘快更換零件

對此，福斯汽車發言人回應道，「我們已儘快並負責任地更換零件」，「致力防止我方供應鏈使用強迫勞動」。該公司今年稍早曾表示，運往美國的一批汽車使用一家黑名單供應商所生產的零件，但已安排汽車進入美國前更換零件。該公司零件係透過總部位於美國加州的「柏恩公司」（Bourns Inc.）採購。

至於報告指稱寶馬「進口數以千計預定銷往美國的汽車，含有UFLPA所禁零件」，該公司向法新社透漏，至少涉及八千輛「迷你」（Mini Cooper），但「已採取行動停止進口受影響的產品，並將提供服務，針對受影響車輛通知客戶和經銷商」。不過，報告指出，「至少直到二○二四年四月，寶馬仍持續進口經緯達產品」。

捷豹：隔離銷毀既有庫存

根據報告，捷豹得知情況後，也依然故我進口經緯達零件。其直接供應商和寶馬、荒原路華一樣，都是總部位於美國密西根州的「李爾公司」（Lear Corp.）。但捷豹聲稱，上一代技術確曾採用該些零件，但目前銷售的產品已無，並強調接獲相關通知時即已停止運貨，更「隔離銷毀」所有既有庫存。捷豹和寶馬都聲稱，嚴肅看待人權保護和禁止強迫勞動相關問題。

李爾聲明也和經緯達劃清界線，強調雙方並無直接關係，零件係透過另一家供應商購得，今年一月即已將曾銷售經緯達零件一事通知前述三家合作汽車製造商。

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