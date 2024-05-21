印度軍艦巡南海 提醒北京守國際法

印度海軍飛彈驅逐艦「德里號」20日停靠菲律賓馬尼拉港。德里號和油料補給艦「夏克提號」、反潛巡防艦「基爾丹號」將與菲國海軍舉行為期4天的聯合海上演習。（歐新社）

2024/05/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度海軍本月派遣多艘軍艦駛向南海，陸續訪問多個東南亞國家，並舉行海上聯合演習。香港「南華早報」廿日引述分析報導，此舉旨在「微妙地提醒」北京維護國際法的重要性，而東南亞國家也都「展開雙臂」歡迎印度來訪，藉此制衡中國日益增強的自信。

與越南星馬交流、演習

印度海軍發言人馬德瓦爾（Vivek Madhwal）先前表示，飛彈驅逐艦「德里號」（INS Delhi）、油料補給艦「夏克提號」（INS Shakti）和反潛巡防艦「基爾丹號」（INS Kiltan）本月六日抵達新加坡，目的是加強「友誼與合作」。隨後，基爾丹號在十二日駛抵越南金蘭灣，與越南海軍進行交流，並舉行海上聯合演習。同日，德里號和夏克提號也抵達馬來西亞參加海上演習。

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在此期間，德國也派遣兩艘軍艦在七日穿越南海，透過進入印太地區航行，支持基於國際規則的秩序。

「東進」戰略加強合作

新德里智庫「觀察研究基金會」海事政策計畫主任辛格（Abhijit Singh）指出，這類海軍部署「微妙地提醒北京遵守國際準則和尊重海事法的重要性」，這是國際社會對北京違法行為愈發關注的「重要訊號」。辛格也強調，印度派軍艦到南海不是針對北京的對抗性舉動，而是「加強海上安全、促進印太地區和平與穩定更廣泛戰略」的一環，此一戰略與印度過去十年的「東進」（Act East）戰略相符。為了創造「更有意義的影響」，印度還須與美、日、澳洲、菲律賓等夥伴共同努力。

據了解，印度改採「東進」策略多年來，與東南亞的關係有所改善；印度二○二二年與菲律賓簽署由印度製造反艦巡弋飛彈的協議後，更標誌著印度與東南亞加強戰略防禦合作的重大轉變。然而，辛格也指出，除非是志同道合的國家統一陣線來對抗中國，否則北京不太可能將單獨的軍事部署視為重大威脅。況且，印度海軍資源有限，戰略利益主要集中在印度洋，單獨在南海對抗中國並不明智。

印度國防分析師納拉亞南（Sripathi Narayanan）說，東南亞國家「並不反對」擴大與印度等國的夥伴關係，尤其在考量自身實力不及中國後，「東南亞展開雙臂歡迎印度」。印度石油與能源研究大學助理教授、印太事務專家阿斯瓦尼．RS（Aswani RS）也認為，東南亞人民愈來愈能接受印度在東南亞地區扮演角色，以制衡中國，但這種軍事姿態也可能引發中國強烈反應，一旦各方不夠謹慎，就可能引發廣泛對抗。

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