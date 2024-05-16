抗中網路威脅 英列為首要任務

英國情報安全機關「政府通訊總部」首長巴特勒指出，中國正尋求在未來10至15年內，確立其主宰全球科技標準的地位。（美聯社檔案照）

2024/05/16 05:30

美英官員資安會議雙雙示警

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國和英國官員十四日在英國伯明罕會議中心「英國網路二○二四」（CYBERUK 2024）資訊安全會議中，一致點名中國網路威脅的嚴重性！負責向英國政府和軍隊提供資訊情報及保障的英國「政府通訊總部」（GCHQ）首長基斯特─巴特勒（Anne Keast-Butler）直言，「中國對英國構成了真正、日益嚴重的網路風險」，中國具有脅迫性及破壞穩定的行徑威脅了國際準則，就此做出回應為GCHQ首要任務。

「中國才是劃時代挑戰」

英國首相蘇納克十三日才直指英國面臨來自「俄羅斯、伊朗、北韓和中國等威權國家聯盟」的威脅，「未來五年將發生比過去卅年更多的變化」，「未來幾年將是我國有史以來最危險但也最具變革性」，「我們的國家正站在十字路口」。他上月曾說，中國政府相關行為者對英國的議員及媒體進行「惡意網路活動」，而英國武裝部隊支付系統的駭客攻擊幕後黑手正是中國。

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基斯特─巴特勒十四日呼應蘇納克說法，「俄國和伊朗構成了直接威脅，但中國才是『劃時代』挑戰」。她強調，中國具有脅迫性，行事作為引發不穩定，對國際規範和價值觀造成重大風險。同日，英國外交部召見中國駐英大使鄭澤光，「毫不含糊」地向中方闡明中國近期以英國為目標的行為模式，包括網路攻擊、間諜活動以及懸賞通緝旅英港人，令人無法接受。

美國國家網路總監科克則在會上表示，中國軍事駭客正在網路空間繞過美國防禦，並以「前所未有的規模」瞄準美國利益，「在危機或衝突情況下，中國可利用其預先部署的網路能力，對民用基礎設施造成嚴重破壞並阻止美國軍事行動」。

美國上月才指控，專門滲透各國關鍵基礎設施營運科技網路的中國進階持續性威脅（APT）駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），入侵數十個美國關鍵基礎設施組織。聯邦調查局局長瑞伊直指，中國真正意圖是阻止美國保衛台灣。但中國外交部發言人否認中國政府和「伏特颱風」有關。

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