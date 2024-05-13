為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

疑中國南海造島 菲監控仙賓礁

菲律賓派遣海岸防衛隊船艦前往南海仙賓礁，監控中國疑似進行的非法填海造島活動。（美聯社檔案照）

菲律賓派遣海岸防衛隊船艦前往南海仙賓礁，監控中國疑似進行的非法填海造島活動。（美聯社檔案照）

2024/05/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國疑似在距離菲律賓巴拉望島僅約一二○公里的艾斯柯達淺灘（Escoda Shoal，中國稱仙賓礁，菲稱薩比納淺灘）進行填海造島活動，引發菲律賓安全擔憂。菲方當局十一日表示已部署船隻至該爭議地區進行監控。

路透報導，菲律賓總統府證實，已派遣菲律賓海岸防衛隊船艦前往南海仙賓礁，監控中國疑似進行的非法填海造島活動。海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉指出，仙賓礁出現「小規模填海」跡象，中國船隻是「最有可能的行為者」。塔瑞耶拉還說，菲律賓海岸防衛隊計劃「長駐」仙賓礁。

馬尼拉智庫「國際發展與安全合作」（IDSC）主席卡巴爾薩告訴菲律賓ABS-CBN新聞網，中國一直覬覦仙賓礁，企圖將其作為一九九五年被佔領並已建成軍事基地的美濟礁的延伸。

針對菲律賓的指控，中國駐菲大使館媒體部門主任吳鵬堅稱，中國對南海島嶼及其鄰近水域擁有「無可爭辯的主權」。然而，二○一六年海牙常設仲裁法院，否定了中國在南海幾乎所有擴張性的海洋和領土主張的依據，認定中國的「九段線」主張與「聯合國海洋法公約」不符，並裁定中國侵犯了菲律賓在其二百海里專屬經濟區（EEZ）內的主權權利。

卡巴爾薩指出，中國近年來多次試圖佔領仙賓礁灘，因為它在南海具有重要的戰略價值。「一旦發生衝突，他們（中國）就近在咫尺，對我們構成嚴重威脅。」

另據「日本時報」十一日報導，美菲關係升溫之際，中國正積極拉攏菲律賓關鍵政治人物，特別是在靠近美軍新獲准使用的軍事基地附近。卡加延省省長曼巴對美軍進駐持批評態度，並在過去一年內兩度訪問中國，接受高規格接待。他認為只要移除美軍基地，就不會受到中國的「霸凌」。

報導指出，中國擅長拉攏地方精英，承諾提供教育機會和基礎設施等好處，以擴大影響力。然而，美國官員也承認，從長遠來看，鞏固美菲同盟關係需要華盛頓提供經濟利益，而不僅是軍事演習。美國商務部長雷蒙多在最近訪問菲律賓期間，就宣布了美國企業十億美元的投資計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播