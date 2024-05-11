才穿越台海 美艦航經西沙 共軍聲明已驅離

美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「海爾賽號」十日航行南海西沙群島海域，中國南部戰區發布監控影像。（取自網路）

2024/05/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「海爾賽號」繼八日通過台灣海峽後，十日航行南海西沙群島海域。中國南部戰區新聞發言人田軍里透過微信公眾號發布聲明，稱海爾賽號「未經批准非法闖入中國西沙領海」、「依法依規跟蹤監視並警告驅離」，指責美方大搞航行霸權及製造南海軍事化，是南海和平穩定最大破壞者。

美海軍同日發出聲明證實穿越西沙海域，藉此行動彰顯南海的航行權利和航行自由，「對南海非法且籠統概括的海上主張，呈現出的是對海上自由的嚴重威脅」。美海軍聲明寫道，藉由挑戰中華人民共和國、台灣和越南對無害通過施加的限制，此次的自由航行捍衛了受國際法承認的權利、自由以及海洋的合法使用，亦挑戰了中國對涵蓋西沙群島直線基線的聲索。

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就在美菲「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演十日落幕之際，中國中央電視台報導，南部戰區海軍有「萬噸大驅」之稱的○五五型飛彈驅逐艦遵義號，與○五二Ｃ型飛彈驅逐艦海口號、巡防艦昆明號、飛彈護衛艦咸寧號等船艦組成訓練編隊，於南海某海域進行實戰化訓練，與美菲軍演叫陣意味濃厚。

菲防長：明年演習模擬全戰鬥

菲律賓國防部長鐵歐多洛十日在肩並肩閉幕致詞時談到，為因應對印太地區自由開放的威脅，菲軍必須加快腳步提升素質，「我們將對軍隊逐步施加壓力，盡快發展為能夠應對多重威脅、多區域行動的武裝部隊」。

本屆肩並肩軍演約有一．一萬名美軍、五千名菲軍和一百名澳洲部隊參與，自四月廿二日至五月十日在菲國北、西部接近南海和台灣海域演習，包括在距離台灣不到兩百公里的巴丹群島演練奪島行動。鐵歐多洛說，他相信明年的演習將會是全戰鬥模擬形式，檢驗在最真實情境下的聯合行動能力。

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