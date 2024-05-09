俄勒索軟體首腦曝光 美懸賞逾8億

美國、英國和澳洲7日同步制裁惡名昭彰的俄羅斯勒索軟體LockBit組織，並公布其創辦者霍洛謝夫身分，美國國務院也懸賞重金，試圖將他逮捕定罪。（路透）

2024/05/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國、英國和澳洲七日同步制裁惡名昭彰的俄羅斯勒索軟體LockBit組織，並且公布其領導人身分、加以起訴，美國國務院也懸賞重金，徵求提供有關LockBit和其負責人的情資，將其逮捕定罪。

LockBit領導人真實身分一直成謎，美國財政部七日揭露，LockBit「創立者、管理人和開發者」，是卅一歲俄羅斯籍人霍洛謝夫（Dmitry Yuryevich Khoroshev）；司法部以廿六項罪名起訴霍洛謝夫，若定罪，最高面臨一八五年有期徒刑。

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傳台灣半導體公司也遭攻擊

中央社報導，起訴書指出，約在二○二三年六月廿九日，霍洛謝夫和同謀針對一家總部位於台灣的 「主要半導體製造公司」部署軟體。

英美執法單位今年二月破獲LockBit部分網站，從查扣的伺服器資料分析，LockBit和附屬組織光是在二○二二年六月到今年四月間，進行了多達七千次的勒索攻擊，受害者所在前五大國家為美、英、法、德和中國。根據美國起訴文件，LockBit自一九年成立以來，全球有二五○○個受害者，包括中國工商銀行、波音公司和英國皇家郵政公司，其中一八○○個位於美國；已知勒索得手五億美元（約一六三億台幣），一億美元（約卅二億台幣）進了霍洛謝夫的口袋。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊聲明，「LockBit集團代表全球數一數二猖獗的勒索軟體，造成數十億美元的損失」。美國政府也宣布懸賞一五○○萬美元（約四．九億台幣），徵求LockBit相關情資，另外懸賞一千萬美元（三．二億台幣）給提供情報能將霍洛謝夫逮捕或定罪者。

英國國家打擊犯罪局（NCA）聲明指出，霍洛謝夫在網路上自稱是LockBit發言人，網名LockBitSupp，對身分隱匿性相當自信，一月還發文提供一千萬美元給能揭發他身分的人。去年全球所有勒索軟體攻擊事件，有四分之一是LockBit所為，向全球數千個受害者勒索超過十億美元，英國有兩百多個企業受害。

LockBit的成功，一部分在於利用「勒索病毒服務」（RaaS）模式，即集團提供惡意軟體碼給附屬組織，由後者進行實際的攻擊行動，再從其勒索所得抽佣，也因此勒索金額往往相當龐大。起訴文件指，其中一起案例，向位於美國維吉尼亞的受害跨國航空與國防公司勒索兩億美元。英國政府指出，到二月為止，有一九四個團體使用LockBit提供勒索軟體。

彭博報導，執法行動前不久，自稱為LockBitSupp的該組織發言人表示，自從二月部分網站被抄，該組織收入減少了約三成，但是他會繼續勒索行動，甚至炫耀「一家公司付的贖金就足以支付五年的伺服器費用」，就算勒索生意變得完全無利可圖，「我也會繼續勒索，只為了取樂」。

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