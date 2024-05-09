南海爭議新協議？ 菲：中國大外宣

菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯已「暫時離開職務」，但官方否認與中國所謂的仁愛暗沙運補「新模式」有關。（法新社檔案照）

2024/05/09 05:30

中國稱雙方已達成「新模式」協議 揚言公布電話錄音

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港「南華早報」八日報導，有關北京當局日前宣稱早與菲律賓就南海領土主權爭議達成所謂「新模式」協議、揚言公布雙方協議電話錄音，菲國分析家指出，中方此舉意在大外宣帶風向，被逼到走投無路而把主權爭議之責甩鍋到菲律賓頭上。

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中菲雙方過去數月來頻就南海主權爭議大打口水戰與爆發海上對峙，主要引爆點是台、中、菲皆宣稱擁有主權，但多年前被菲國以擱淺二戰時期登陸艦「馬德雷山號」並派兵駐守以主張實際控制的仁愛暗沙，中方多次阻撓菲國對馬德雷山號的駐軍輪替與運補。

傳由菲海軍高層通話協議

中國駐菲大使館七日公布據稱是菲國武裝部隊西部軍區司令卡羅斯與中國外交官今年一月的電話通話文字檔，並揚言公布通話錄音檔。該通話內容顯示，菲方同意中國就「馬德雷山號」運補所提的「一加一」新模式，即雙方在運補時只能各有兩船在現場。中國外交部發言人林劍八日並未證實電話中的菲國海軍高層就是卡羅斯、也未說明何時公布錄音檔，僅重申中菲已就管控仁愛暗沙達成協議。

據稱菲國在二月份曾遵守此協議，但稍後因水手遭中國海警水砲攻擊而翻臉，近期更直接否認有此模式，直言只有總統小馬可仕才有資格批准或授權涉及西菲律賓海（南海）協議，暗示休假中的卡羅斯就算與中方達成協議也無效。

菲否認授權西部軍區司令

菲律賓納卯雅典耀大學政治與歷史系主任貝雷諾三世表示，中方的放話不過是搞大外宣，為其自陷困境尋求出路，試圖在全球輿論前自圓其說，抹黑菲國也有錯；相較於中菲在菲國前總統杜特蒂任內達成維持仁愛暗沙現狀的「君子協定」，貝雷諾三世直言，卡羅斯並無與中方達成此等協議的權限或託付，應該也不構成叛國，因卡羅斯只是與一名中國外交官通電話（若真有的話）、並無授權，不代表菲國或菲國武裝部隊。

菲國政治分析家塔姚也認為，電話協議不過是中方宣傳，菲國若為此展開調查，不啻是中了北京的分化奸計；塔姚也警告說，要敲定任何協議僅限國家元首之間，即便真有中方所稱的這通電話，頂多尚在談判階段。

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