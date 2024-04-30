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索羅門親中總理 不尋求連任

索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞宣布，他將不再競選連任總理。（法新社檔案照）

索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞宣布，他將不再競選連任總理。（法新社檔案照）

2024/04/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島十七日舉行的國會大選，包括現任親中政府在內，沒有任何政黨贏得足以執政的席次，因此國會將於五月二日選出新總理，結果恐影響索國與中國的關係。現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）廿九日宣布，將不再競選連任。

法新社報導，蘇嘉瓦瑞領導的「我們的黨」在這次大選中，僅取得五十席國會中的十五席，迫使該黨必須爭取可能的執政盟友，才有可能繼續執政。隨後，該黨選擇外交部長馬內列（Jeremiah Manele）擔任國會領袖，實際上也成為總理候選人。

六十九歲的蘇嘉瓦瑞曾四度擔任索國總理。他在宣布不再競選連任的記者會上表示，他的家人和孩子受到「前所未有的言語辱罵」，強調他的政府一直「受到美國和西方盟友的壓力」與媒體誹謗，但自己被指控的許多事情都未經證實。

蘇嘉瓦瑞於二○一九年上任後，突然將外交關係從台灣轉向中國，二二年與中國簽署安全協議，中國在索國的利益快速擴張，引發美國、澳洲等國家對北京在南太地區擴張勢力的擔憂。蘇嘉瓦瑞說，他有信心「我們的黨」獲得足夠聯盟夥伴支持，可以在新國會中取得廿八席微弱多數席次。

儘管蘇嘉瓦瑞不再競選連任，但其政黨未必會因此放棄與中國維持密切關係。馬內列擔任外長期間，曾於二○一九年前往北京，與中國正式建交，並讚揚中國提供慷慨的援助和基礎建設資金。馬內列說，倘若他被選為新總理，他將「採取相同的外交政策基礎，即與所有人為友，不與任何人為敵」。

反對黨陣營則希望減少中國的影響力。據報導，四個反對黨已經攜手合作爭取執政權，包括由三個政黨組成的「問責改革與賦權聯盟」（CARE）和「索羅門群島聯合黨」（SIUP）。不過，這四個政黨目前僅取得廿席，仍需要爭取更多議員支持才能組成政府。

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