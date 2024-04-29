國會大選 親中執政黨未過半 索羅門在野黨結盟 爭組閣權

索羅門群島親中總理蘇嘉瓦瑞所屬執政黨，在這次國會大選中僅取得15席，2大在野黨已組成擁有20席的聯盟，期盼爭取無黨派和小黨支持，一舉拿下組閣權。（路透檔案照）

2024/04/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島國會大選結果出爐，在總共五十個議席當中，親近中國的執政黨「我們的黨」（OUR）僅拿下十五席未能過半，而兩大在野黨廿七日達成合作協議，組成一個擁有廿個席次的聯盟，期盼爭取無黨派和小黨支持，一舉拿下組閣權。

據報導，現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）領導的「我們的黨」（全名「所有權、團結和責任黨」）只取得十五席，比反對派聯盟「CARE」還多兩席，後者由「索羅門群島民主黨」、對台友好的前馬萊塔省省長蘇達尼率領的「U4C」，以及前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）領導的「民主聯盟黨」組成。CARE廿七日與小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）為首的第二大反對黨「聯合黨」（United Party）達成協議，兩大陣營合計掌握廿席。

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若執政 將重新檢視與中協議

小肯尼羅瑞在選前曾表示，若能執政，將重新檢視索國與中國的安全協議，同時也將考慮與台灣恢復邦交。不過，何瑞朗表示，在野聯盟尚未決定提名哪位黨派領袖擔任總理候選人，「我們的聯盟正在回應人民的呼聲和願望，要求奪回索羅門群島，並恢復人們對我們國家領導階層及其治理的信心」。

在索國這次國會大選中，無黨派和小型政黨合計掌握十五席，因此必須爭取他們的支持，才能跨越廿六席的過半門檻，進而籌組內閣。

蘇嘉瓦瑞日前率先表示，他的政黨已經獲得兩個小黨支持，將進一步號召無黨派議員相挺。索國為議會內閣制，若無任何政黨在國會大選中取得過半席次，按照慣例將由得票最多的政黨邀請其他政黨一同組成聯合內閣。

索國這次大選被視為對中國的公投。蘇嘉瓦瑞二○一九年上台後與台灣斷絕長年邦交，與北京愈走愈近，並在前年與北京簽署安全協議，允許中國警察部署在該島，但批評者認為該協議是在為中國日後進行軍事部署鋪路。

與中國拉近關係在一定程度上助長了二○二一年底爆發的大規模反政府暴亂，憤怒的民眾當時試圖衝入國會、在荷尼阿拉的中國城一帶縱火，並企圖燒毀蘇嘉瓦瑞的寓所，不少店家也遭到打劫。美國正積極制衡中國在太平洋地區擴張勢力，美國國務院在索國大選後表示，美方「已準備好持續與索羅門群島當選的領袖及人民密切合作」。

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