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新版TikTok積分制「有毒」 歐盟擬開鍘

歐盟22日宣布將對TikTok Lite展開調查，並揚言暫停該程式有導致使用者「上癮」之虞的用戶看片與點讚可獲獎勵的功能。（法新社檔案照）

歐盟22日宣布將對TikTok Lite展開調查，並揚言暫停該程式有導致使用者「上癮」之虞的用戶看片與點讚可獲獎勵的功能。（法新社檔案照）

2024/04/24 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕基於擔憂兒童安全，歐盟廿二日對TikTok（抖音國際版）衍生的精簡版TikTok Lite展開調查，並揚言暫停該應用程式上有導致使用者「上癮」之虞的用戶看片與點讚可獲得獎勵的功能。

這是歐盟第二次依其「數位服務法」調查TikTok。TikTok Lite是TikTok的精簡版，佔用的手機記憶體較少，網速較慢也能操作，今年三月在歐盟國家法國與西班牙上線，允許十八歲與以上的用戶以連續十天登入、長時間每天看片（每日上限六十至八十五分鐘），以及執行對影片按讚或追蹤影片創作者等操作來賺積分，然後透過TikTok Lite的獎勵計畫來將積分兌換成禮券或禮品卡等商品。

積分獎勵致癮 猶如淡菸

歐盟執委會在聲明中表示，TikTok Lite有嚴重損害包括未成年人在內的使用者的心理健康之虞；TikTok未能在四月十八日的最後期限前提交風險評估，執委會如今再要求TikTok在廿三日以前交出評估報告，並揚言在收到安全評估報告以前對TikTok Lite祭出若干臨時措施，包括在歐盟國家暫停其積分獎勵計畫。TikTok可在廿四日之前對上述措施提出正式答辯。

歐盟執委會還警告說，TikTok若不應要求提交安全報告，還將面臨最高可達其年總收入或全球營業額一％的罰款，以及最高可達其全球日均收入或年營業額五％的定期罰款。

歐盟內部市場事務執行委員布勒東拿TikTok Lite中的Lite來做文章說，稱歐盟懷疑該應用程式就跟「淡」菸一樣有毒與致癮；除非TikTok能提供令人信服的證據證明其安全。歐盟執委會還要求TikTok在五月三日以前，回應提出減輕TikTok Lite的「系統性風險」之措施的要求。

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