強迫勞動產品 歐洲議會立法禁進口

歐盟立法機關歐洲議會23日表決通過，禁止使用強迫勞動製造的產品進入歐盟市場，普遍被視為針對來自中國新疆維吾爾自治區的產品，包括太陽能板。（美聯社檔案照）

2024/04/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟立法機關歐洲議會廿三日表決通過，禁止使用強迫勞動製造的產品進入歐盟市場。這項新規範雖然並未點名任何國家，卻普遍被視為正是針對中國而來，歐洲議會許多成員希望藉此阻止進口涉及來自維吾爾族穆斯林居住地區新疆的產品。

進口太陽能板多半來自新疆

歐洲議會以五五五票贊成、六票反對和四十五票棄權，通過這項新規範，將在歐盟廿七個會員國都批准後成為法律，預計二○二七年生效。由於歐盟自中國進口的太陽能板多半來自新疆，新疆的強迫勞動現象已被美國政府、聯合國報告，乃至歐洲議會本身的決議案所指責，使法案如何落實備受關注。

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根據新法，歐盟執委會和各成員國政府都有權力，對疑似涉及強迫勞動的產品、供應鏈、製造商啟動調查，若經證實屬於強迫勞動，歐盟官員可在邊境沒收相關產品，並禁止進入歐盟市場和歐盟網路零售平台。在歐盟內生產、但使用來自歐盟以外地區利用強迫勞動製造的原料，也會被逐出歐盟市場。不遵守這項規範的企業將面臨符合比例和勸阻性的罰款。

根據國際勞工組織（ILO）數據，二○二一年有約二七六○萬人遭強迫勞動，包括三三○萬名兒童，一年生產價值二三六○億美元的貨品。

歐盟對中國採用一連串貿易工具，包括對中國政府支持的太陽能板等綠色科技進行反補貼調查。法案主要推動者、葡萄牙籍議員雷陶馬貴斯說，「有可能你今天正在使用或消費的東西，例如棉花，或許不是來自土庫曼，而是中國，在那裡的維吾爾族人正被強迫勞動，他們是強迫勞動的受害者」；歐盟應該擔任倡導正確價值觀的全球領袖，繼續進口和販售在供應鏈某個環節的血汗製品，令人完全無法接受，這項立法是「一大成就」。

另一名推動者、荷蘭籍歐洲議會議員拉斐拉說，各類產業及其各自的承包商，需要嚴肅地確保其產品具永續且符合道德，在供應鏈所有環節尊重人權。

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