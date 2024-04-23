向中國駐美大使抗議破壞民主 台裔學生︰身為台灣人有義務發聲

中國駐美國大使謝鋒。（路透檔案照）

2024/04/23 05:30

中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演說，遭到台灣和西藏學生4度抗議。擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺，在接受中央社訪問時表示，她和許多台灣人一樣，對中國如何摧毀香港的自由社會相當關注；謝鋒在香港「反送中」運動期間，擔任中國外交部駐港特派員，直接監督中共對香港的箝制和對民主的破壞，未來可能也會對台灣比照辦理，身為台灣人的她有義務發聲。（文：編譯林家宇）

擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺（左），拉布條抗議中國破壞民主。（圖：抵抗中共學生聯盟提供）

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