為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

向中國駐美大使抗議破壞民主 台裔學生︰身為台灣人有義務發聲

中國駐美國大使謝鋒。（路透檔案照）

中國駐美國大使謝鋒。（路透檔案照）

2024/04/23 05:30

中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演說，遭到台灣和西藏學生4度抗議。擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺，在接受中央社訪問時表示，她和許多台灣人一樣，對中國如何摧毀香港的自由社會相當關注；謝鋒在香港「反送中」運動期間，擔任中國外交部駐港特派員，直接監督中共對香港的箝制和對民主的破壞，未來可能也會對台灣比照辦理，身為台灣人的她有義務發聲。（文：編譯林家宇）

擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺（左），拉布條抗議中國破壞民主。（圖：抵抗中共學生聯盟提供）

擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺（左），拉布條抗議中國破壞民主。（圖：抵抗中共學生聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播